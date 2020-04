Külföld, Koronavírus :: 2020. április 25. 17:12 ::

Spanyolországból a koronavírus elől visszamenekülnének a sáskák Marokkóba

Fordított irányú sáskajárás is elkezdődött a Földközi tengeren, pontosabban a Spanyolországot Marokkótól elválasztó Gibraltári-szoroson keresztül. Miután Spanyolországban elszabadult a koronavírus-járvány, a korábban oda betolakodó észak-afrikai és fekete-afrikai sáskák most pánikszerűen igyekeznek elhagyni az Ibériai-félszigetet. Csakhogy az üllő és a kalapács közé kerültek, mert a koronavírus-járvány terjedésének mérséklése végett Marokkó még a saját állampolgárai előtt is lezárta a hazavezető utat – írja az ntv.de német hírtelevízió honlapja az El-País spanyol újságra hivatkozva.



Sáskajárás – visszafelé (fotó: Marcos Moreno)

Megfordult a sáskajárás iránya: az elmúlt napokban Spanyolország déli partjairól több sáskarakománnyal teli gumicsónak is elindult, hogy a Gibraltári-szorost átszelve elérje a marokkói partokat, ahonnan korábban kiindultak az Európai Unió irányába. Miután a koronavírus-járvány Spanyolországban elszabadult, a spanyolok eddig legalább száz korábban betolakodott sáskát észleltek visszafelé, Marokkó irányába menekülni a Gibraltári-szoroson keresztül. Az El-País spanyol lap értesülése szerint két fölfújható gumicsónakon már március végén visszafelé, az afrikai partokra menekített betolakodók csónakonként 5400 eurót pengettek le az embercsempészeknek. Más „utaztatók” pedig fejenként 400 és 1000 euró közti összeget kérnek az Afrikába visszatérni vágyó „utasoktól”. Az összeg nagyságát figyelembe véve megállapítható, hogy ezúttal pánikszerű menekülésről van szó.



A Földközi-tengerből korábban kihalászott harcosok Algericas spanyol kikötővárosban (fotó: Jorge Guerrero)

A marokkói sajtóhírekből és az EU-misszió belső jelentéséből kiderül: az embercsempész maffia rendkívüli rugalmasságára jellemző az, hogy a spanyolországi koronavírus-járvány elszabadulása óta most már az Afrika irányába, tehát visszafelé menekülő sáskáknak is fölkínálja a szolgáltatásait. Egy másik „fuvaros” pedig a fentebb említett összegnél már olcsóbban, fejenként 300 euróért is csónakáztatta a koronavírus elől visszamenekülőket.



A Gibraltári-szoros Marokkó és Spanyolország, illetve Gibraltár tengerentúli brit városállam között

A Spanyolországból a Gibraltári-szoroson keresztül Afrikába visszamenekülőknek komoly gondot okoz, hogy a marokkói kormány március 13-tól kezdődően szigorú beutazási tilalmat rendelt el, amivel a külföldről hazatérni szándékozó saját állampolgáraitól is megtagadja az országba történő belépést. Érdekesség, hogy a szigorú belépési tilalom következtében az észak-afrikai földrészen elterülő, Marokkóba beékelődő két tengerparti spanyol városba, Ceútába és Melillába legálisan, többnyire munkavégzés céljából naponta belépő több száz ingázó marokkói állampolgár sem térhet haza. Az elmúlt napokban több marokkói állampolgár férfi ezért úszva kívánta megközelíteni a saját országa partjait.

H. J. – Kuruc.info