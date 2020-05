Külföld :: 2020. május 8. 08:31 ::

Zsidók és balosok hivatalos állami ünneppé akarják nyilváníttatni május 8-át Németországban

Németországban agymosott baloldaliak, antifák és az igazi győztesek, a zsidók néhány nappal a „győzelem napja” előtt újfent szintet léptek: követelik május 8. állami ünnepnappá nyilvánítását. A legelszántabb követelő egy 96 éves kölni zsidó asszony, aki annak idején az auschwitzi tábor leányzenekarának harmonikása volt. Alexander Gauland, az AfD bundestagbeli frakciójának vezetője viszont kijelentette: „Az egykori KZ-ek lakóinak ez valóban a felszabadulás napja, de ugyanez Németország számára a teljes kudarcot, az ország jelentős területének elvesztését jelenti” – idézi az RND hírszolgálatára hivatkozva a Junge Freiheit című német hetilap az ellenzéki párt politikusát.



Az „ünnep”: Lipcsében orosz megszállók a nyílt utcán fognak le egy német nőt, 1945-ben (fotó: Ullstein Bild)

Európa legtöbb országában, így Németországban is május 8-án ünneplik a győztesek, illetve ünnepeltetik a legyőzöttekkel a Harmadik Birodalom és szövetségesei feletti második világháborús katonai győzelmet. A háromnegyed évszázad múltán is lerághatatlan csonttá lett emléknapot Németországban egyesek újfent hivatalos, piros betűs ünnepnappá kívánják nyilváníttatni a szövetségi elnökkel. Esther Bejarano, egy 96 éves kölni zsidó asszony már januárban nyílt levelet írt (már nem az elsőt) Frank-Walter Steinmeier (SPD) szövetségi elnöknek, amelyben bárdolatlan, követelőző stílusban követelte május 8. hivatalos állami ünnepnappá nyilvánítását. „Május 8-át ünnepnappá kell nyilvánítani! Ennek már hét évtizeddel ezelőtt is ideje lett volna. Az ünnep talán segít majd végre fölfogni azt, hogy 1945. május 8. a felszabadulás, a nemzetiszocialista rezsim vereségének a napja”, írja a szövetségi elnöknek Esther Bejarano.

Esther Bejanaro és az általa megalapított Nácizmus Üldözötteinek Egyesülete - Antifasiszták Szövetsége beadványt is megszövegezett, amelynek aláírói követelik (sic!), hogy „május 8.-át, amely napon 1945-ben a Wehrmacht feltétel nélküli kapitulációjával Európa legtöbb részén véget ért a második világháború, Németország-szerte nyilvánítsák hivatalos állami ünneppé.” A petíciót eddig mintegy 80 ezer személy írta alá.

A Zöldek (Die Grünen) természetesen támogatják a beadványt. „Május 8. a felszabadulás napja volt, amely először tette lehetővé a demokratikus Németország létrejöttét. Május 8. mint ünnepnap arra int bennünket, németeket, hogy ne relativizáljuk a bűncselekményeket”, nyilatkozta a sajtónak Katrin Göring-Eckardt, a Zöldek bundestagbeli frakcióvezetője. Michael Theurer, a Német Szabaddemokrata Párt (FDP) frakcióvezető-helyettese pedig kijelentette: „Május 8-át ünnepnappá kell nyilvánítani – lehetőleg Európa-szerte”.



A kelet-poroszországi Nemmersdorfban (ma: Majakovszkoje) 1944 októberében a Vörös Hadsereg mészárlást hajtott végre a polgári lakosság körében. A képen a falut rövid időre visszafoglaló Wehrmacht katonája vizsgálja az egyik polgári áldozat oroszok által megcsonkított holttestét (fotó: picture-alliance / akg-images)

A Baloldali Párt (Die Linkspartei) sem maradhatott ki az önalázkodás versengéséből. A főleg az egykori NDK területén népszerű posztkommunista párt május 8-ával kapcsolatosan már évek óta fogalmaz meg hasonló követelést. „A szabadság napját mint rendkívüli napot kell bevinni az emberek tudatába”, hangoztatta Katja Kipping, a Baloldali Párt elnöke. (A mai német valóságra jellemző, hogy a Baloldali Párt két legfelsőbb vezetőjének orosz – Katja –, illetve elarabosított héber – Szárá – eredetű keresztneve van – H. J.)

Mielőtt az egyetlen gerinces német vezető politikus, Alexander Gauland „győzelem napjával” kapcsolatos véleményét ismertetnénk, röviden be kell mutatnunk a fentebb már említett, 96 éves Esther Bejanarot. Az 1924-ben, a Saar-vidéki Saarlouis városban született nő 1943-ban került Auschwitzba, ahol a tábor leányzenekarának harmonikása lett. 1945 augusztusában Palesztinába vándorolt, s az ősatyák földjén hol zenészként, hol cigarettagyári munkásként kereste a kenyerét. Az izraeli hadseregben is zenészként szolgált. Végül aztán visszatért Németországba, ahol azonnal a fasizmus és a nácizmus ellen küzdők vezéralakja lett. Megalapította a Nácizmus Üldözötteinek Egyesületét, az Antifasiszták Szövetségét és a Nemzetközi Auschwitz Bizottságot. Legalábbis több szervezetről nincs ismeretünk. Két gyermekével a 80-as években, Hamburgban triót alakított, s ekkortól kezdve zsidó és antifasiszta dalok előadásával szórakoztatta a nagyérdeműt. Több állami kitüntetésben is részesült. Az Auschwitzot is megjárt asszony 2015-ben, tehát 91 évesen, még rendszeresen föllépett és énekelt a kölni Microphone Mafiai nevű rap együttesben…



Esther Bejanaro 91 évesen antifasiszta dalokat énekel 2015-ben

Alexander Gauland, az Alternatíva Németországnak (AfD) nevű bevándorlásellenes párt bundestagbeli frakcióvezetője az RND hírszolgálatnak május 8. ünnepnappá nyilvánításáról nyilatkozva tegnapelőtt kijelentette: „Május 8-át Németország számára nem lehet örömünneppé változtatni. Az egykori KZ-ek lakóinak ez a felszabadulás napja, de ugyanez Németország számára a teljes kudarcot, az ország jelentős területének elvesztését jelenti.”



Alexander Gauland (fotó: Eventpress)

„A Berlinben megerőszakolt asszonyok egészen másképpen értelmezik május 8-át, mint a KZ-táborok lakói”- tette hozzá az 1959-ben, 18 évesen az NDK-ból az NSZK-ba átszökött Alexander Gauland.

Hering J. – Kuruc.info