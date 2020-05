Külföld, Koronavírus :: 2020. május 12. 13:37 ::

Buzik robbantották be újra a járványt Dél-Koreában - de az ország vezetése a "homofóbia" miatt jobban aggódik

Aggodalmát fejezte ki a dél-koreai miniszterelnök és több egészségügyi tisztségviselő amiatt, hogy az egyre növekvő "homofóbia" árthat a koronavírus-járvány elleni hatósági erőfeszítéseknek.



Illusztráció: egy szöuli Terry Black "fellépés" előtt (fotó: Stella Ko/CNN)

Az utóbbi napokban száz fölé emelkedett azoknak az új fertőzötteknek a száma, akik valószínűleg kapcsolatba kerülhettek azzal a 29 éves koronavírusos férfival, aki május első napjaiban ellátogatott több szöuli szórakozóhelyre is, és ott továbbadhatta a fertőzést. A Kokmin Ilbo keresztény újság arról írt, hogy az élénk éjszakai életéről híres Itevon városnegyedben a férfi egy buzibárt is felkeresett. A cikk nyomán a közösségi médiában "elszabadultak a homofób gyalázkodások", és azzal kezdték el vádolni a férfit, illetve a szóban forgó buzibár látogatóit, hogy veszélyeztetik az országnak a világjárvány elleni küzdelmét.

"Dél-Koreában az utóbbi években némileg már javult a szexuális kisebbségek megítélése, de a homofób érzületek továbbra is igen elterjedtek a konzervatív országban" - jegyzi meg együttérzően az MTI.

Az egészségügyi hatóságok ezek után már arról kezdtek beszélni, hogy "nem is egyértelmű, hogy az új csoportos fertőzésekhez kötött férfi valójában mekkora szerepet játszott a vírus terjesztésében". Itevon városnegyedben már korábban is lehettek helyi fertőződések, és a hatóságoknak nehezebb úgy felderíteni, kik kerülhettek kapcsolatba a fertőzöttekkel, hogy most egy "szexuális stigma" is kapcsolódik az esetszámok újabb megugrásához.

A Csinguszaj nevű dél-koreai buzijogi csoport vezetője szerint sokan panaszkodtak nekik az utóbbi napokban arra, hogy itevoni bárokban jártak, és most attól tartanak, hogy kitehetik őket a munkahelyükről vagy egyéb módon hátrányos helyzetbe kerülhetnek, ha emiatt karanténba helyezik őket.

A koronavírusos esetek újabb emelkedése nyomán Szöulban és a legtöbb dél-koreai városban ideiglenesen újra bezáratták az éjszakai szórakozóhelyeket, és egy héttel elhalasztották az iskolák megnyitását is. A szöuli hatóságok hétfőig nem tudtak elérni több mint 3 ezer olyan embert, akik az utóbbi napokban itevoni klubokban jártak, illetve több szórakozóhely vezetőjével sem sikerült kapcsolatba lépniük.

"Egy bizonyos közösség elítélése nagyon nem segít a karantén szempontjából. Ha a kontaktszemélyek a bírálatoktól való félelmükben inkább elkerülik a tesztelést, annak a következményeit az egész társadalomnak viselnie kell majd" - figyelmeztetett Csung Szje Kjun kormányfő vasárnapi televíziós nyilatkozatában.