Külföld :: 2020. június 2. 14:29 ::

Ausztráliában is beindította a tüntetéshullámot az amerikai néger halála

Reklám





Ezrek tüntetnek Ausztrália több városában kedden a néger George Floyd halála miatt, a demonstrációk egyúttal az ország őslakosait érő hatósági erőszakra is felhívták a figyelmet.

Sydney belvárosában több ezren gyűltek össze a szövetségi parlament épülete előtt, az emberek a "nem kapok levegőt" szavakat skandálták, amelyeket az amerikai Floyd mondott többször is Minneapolisban a nyakára térdelő rendőrnek, a halála előtti percekben. Ezek voltak az utolsó szavai az ausztrál őslakos George Dungaynek is, aki 2015-ben egy sydney-i börtön őreinek erőszakos fellépése miatt vesztette életét.

A tüntetők az Egyesült Államokban híressé vált "Black Lives Matter" (A fekete életek is számítanak - az MTI helytelen fordítása szerint, valójában nincs szó semmiféle "is"-ről: nekik csak a fekete életek számítanak) feliratú táblák mellett "Aboriginal Lives Matter" (Az őslakos életek is számítanak - ugyancsak az MTI "fordítása" szerint) táblákat tartottak a magasba.

Hétfő este körülbelül 2000 ember tüntetett a nyugat-ausztráliai Perth városában is, a hétre pedig további demonstrációkat jelentettek be országszerte.

Linday Burney őslakos ellenzéki parlamenti képviselő az ABC ausztrál televíziós társaságnak adott interjújában azt mondta, 1991 óta több mint 430 ausztrál őslakos halt meg rendőri őrizetben. Leszögezte, hogy a rasszizmus továbbra is jelen van az ausztrál társadalomban, "és nem sok kell ahhoz, hogy a felszínre jöjjön". Felszólította a kormányt, valamint az államok törvényhozásait is, foglalkozzanak az őrizetben lévő őslakosok számának csökkentésével.

Noha az őslakos felnőttek az ország lakosságának csupán 2 százalékát teszik ki, a börtönökben 27 százalék az arányuk. Anthony Albanese, az ellenzéki Munkáspárt elnöke ezt tragikusnak nevezte, és leszögezte, hogy prioritásként kell kezelni az erre adandó megoldást.

Eközben Marise Payne ausztrál külügyminiszter kedden bejelentette, Ausztrália washingtoni nagykövetsége vizsgálatot indít annak a két ausztrál újságírónak az ügyében, akikre Washingtonban, a Fehér Ház közelében tartott tüntetésen rendőrök támadtak. A 7NEWS ausztrál műsorszolgáltató társaság munkatársait a tömeg oszlatásakor gumibottal és ököllel ütötték meg, amiről videófelvétel is készült. Amelia Brace és Tim Myers azt mondta, hogy később gumilövedékekkel is rájuk lőttek, és könnygáz is érte őket.

(MTI nyomán)