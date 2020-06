Külföld, Gazdaság :: 2020. június 7. 07:29 ::

Olajkitermelés-csökkentésben állapodtak meg az OPEC+ videóértekezletén

Megállapodtak az olajkitermelés napi közel tízmillió hordós csökkentésének július végéig történő meghosszabbításáról az OPEC+ közösségben részt vevő olajtermelő országok szombaton - közölték hírügynökségek.

Az olajipari miniszterek egyhangúlag hozták meg a döntést a videolinken tartott értekezletükön.

A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) és szervezeten kívüli nagy olajtermelő országok OPEC+ néven ismert közössége ezzel gyakorlatilag meghosszabbította az április közepén hozott döntését, amelynek hatására az elmúlt két hónapban kétszeresére nőtt az olaj világpiaci ára a termelés közel tízszázalékos visszafogása révén.

A Brent típusú nyersolaj ára pénteken hordónként 42 dollár felé emelkedett, míg áprilisban 20 dollár alatt volt. Az olaj mostani világpiaci ára azonban még így is harmadával alacsonyabb, mint a múlt év végén, a koronavírus-járvány kirobbanása előtt volt.

Az áprilisi megállapodásban vállalt kvóta fenntartásától azt remélik, hogy számukra elfogadható szinte stabilizálódik az olaj világpiaci ára, amelyet részben a világjárvány ingatott meg.

Az OPEC+ országok tanácskozásuk után kiadott közleményükben leszögezték, hogy a termeléscsökkentési megállapodás további sorsa attól függ, hogy a részt vevő országok hogyan teljesítik a megállapodásban, kiváltképpen annak első két pontjában vállalt kötelezettségeiket. Ezek egyike kimondja, hogy azok az országok, amelyek nem teljesítették maradéktalanul eddig a megállapodást, a júliustól szeptemberig tartó időszakban tehetik ezt meg. Ez kiváltképpen Nigériára és Irakra vonatozik, amelyek májusban túllépték az áprilisi megállapodásban vállalt termelési kvótákat.

A bécsi központú olajkartellen kívüli termelőországokat vezető Oroszország energiaipari minisztere, Alekszandr Novak azt mondta, hogy májusban az OPEC+ közösség országai mintegy 90 százalékban hajtották végre az áprilisi megállapodást, aminek köszönhetőn kedvező hangulat alakult ki az olajpiacon, és 42 dollárra ment fel az olaj hordónkénti ára. Ez szerinte meglehetősen magas arány, de június második felében lesznek pontos információk arról, hogy mely ország hogyan teljesítette vállalásait.

Mohamed Arkab algériai olajipari miniszter, az OPEC soros elnöke azonban arra figyelmeztetett a szombati megállapodás után, hogy az eddigi eredmények ellenére nem ülhetnek babérjaikon, és továbbra is félelmetes kihívások előtt áll az olajpiac. Hasonló szellemben nyilatkozott Szalmán bin Abdel-Azíz szaúdi olajipari miniszter. Szerinte mindenki nagy áldozatot hozott, és őt még most is sokkolja, ha felidézi azt az áprilisi napot, amikor az amerikai határidős olajárfolyamok zéró alá csökkentek. "Vannak arra utaló bátorító jelek, hogy túlvagyunk a nehezén" - mondta a szaúdi tárcavezető. Orosz kollégája, Alekszandr Novak a globális olajpiac történelmének legrosszabb hónapjának nevezte áprilist.

Hírügynökségek szerint nem világos egyelőre, hogy Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait folytatja-e júniusban is az önkéntesen vállalt, napi 1,18 millió hordós termeléscsökkentést, amely nem része a megállapodásnak.

(MTI)