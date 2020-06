Külföld :: 2020. június 13. 09:54 ::

Hongkongban kevésbé éri meg tüntetni, mint a négerszabadság hazájában

Őrizetbe vettek Hongkongban 43 embert szombatra virradóra engedély nélküli gyülekezésért, illetve erőszakos cselekmények miatt a Kínához tartozó különleges közigazgatású terület különböző pontjain - közölte a rendőrség.

Voltak közöttük, akik nem engedélyezett demonstrációt tartottak, mások megzavarták a közrendet is, sőt megdobálták a rendőröket - írta a Hszinhua kínai állami hírügynökség.

A jelentés nem szól arról, hogy mi ellen tüntettek többtucatnyian, de az elmúlt hetekben több demonstráció is volt Hongkongban. A hét elején megmozdulásokat tartottak a múlt évi kormányellenes tüntetéshullámot elindító tiltakozás emlékére. Ezeken a demonstrációkon is több mint ötven embert vett őrizetbe a rendőrség. Június 4-én pedig a tiltás ellenére ezrek gyűltek össze a Tienanmen téri vérengzés 31. évfordulóján, több városrészben is gyertyagyújtással emlékeztek meg az elfojtott diáktüntetés halálos áldozatairól.

(MTI)