Külföld :: 2020. június 14. 13:53 ::

Megtorpan a progresszió, meghasad a szív: mocskos zsidóztak az antiszemét antirasszisták Párizsban

Antiszemita rigmusokat kántáltak az antirasszista tüntetők Párizsban.

A párizsi Place de la République-on összegyűlt antirasszista tüntetők többek közt a jól ismert „mocskos zsidók” rigmust ordították a demonstráción, melyet az elfogadás jegyében hívtak össze. A tüntetők emellett Izrael-ellenes transzparenseket is lobogtattak – tájékoztat róla a The Jerusalem Post.

A rendőrségi brutalitás ellen folyó, hetek óta tartó amerikai Black Lives Matter mozgalom immáron Európában is szervez megmozdulásokat, mint tette ezt többek közt az Egyesült Királyságban, Németországban, Svájcban és Franciaországban is. A franciaországi eseményeket Adama Traoré mali származású francia állampolgár 2016-os halála kapcsán hívták életre, aki szintén rendőri brutalitás áldozata lett. A párizsi események onnantól fajultak el, hogy a BLM-mozgalommal szembeni ellentüntetők egy csoportja a rendőrségi tiltás ellenére felmászott a demonstráció központi teréhez közel eső egyik épületre és egy molinót lógatott le, melyre az volt írva, hogy „igazságot a fehérek elleni erőszak áldozatainak!”. A BLM-felvonulás tagjai erre skandálták válaszul a „mocskos zsidók" rigmust. A rendőrprefektus erről mind jelentést tett a rendőrbíróságnak is.

"Sales juifs" scandé par les manifestants. Le préfet de Police signale ces propos antisémites à la justice. pic.twitter.com/3aSaQfmvjK June 13, 2020

Több antirasszista tüntető is palesztin zászlókat lobogtatott és „Igazságot Palesztinának” feliratú pólókat viselt. Hasonló események zajlódtak az Egyesült Államokban is, ahol az Amerikai kampány a palesztin jogokért nevű szervezet Izraelt vádolta meg több "afroamerikai" haláláért is, azt állítva, hogy az IDF (Izrael hadereje) képzi ki az amerikai rendőrséget az emberi jogok megsértésére. A szervezet egyik tweetjében egyenesen úgy fogalmazott, hogy „az izraeli katonaság rasszista és elnyomó rendőri taktikákra oktatja az Egyesült Államok rendőrségét, amelyek szisztematikusan a fekete és a barna testeket célozzák”. A szervezet állításait az Amnesty International hasonló kijelentéseket tartalmazó 2016-os jelentésével húzta alá.

Időközben leleplezték a fehérek elleni rasszizmus ellen tiltakozó zsidókat, a fantasztikus minőségű, bizonyító erejű képen szinte még a Hitler-bajusz is látszik:

Már kezdjük érteni, miféle "logika" alapján zsidózzák le a legélesebb szeműek a portálunkat is.

(Kuruc.info - Mandiner nyomán)

