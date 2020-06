Külföld :: 2020. június 27. 21:01 ::

Szigorítanak Buenos Airesben és környékén

A koronavírus-járvány miatt eddig érvényben lévő korlátozások július 17-ig szóló fenntartását jelentette be pénteken Alberto Fernández argentin elnök, aki jelezte azt is, hogy Buenos Airesben és környékén a mostaninál is szigorúbb intézkedésekre lehet számítani a fertőzések számának utóbbi hetekben tapasztalt, rendkívül gyors növekedése miatt.

"Július elsejétől szigorúbb intézkedést hozunk. Arra kérünk mindenkit, hogy ismételten vonuljon vissza lakásába, és csak a mindennapi élethez szükséges javak beszerzése céljából menjen az utcára" - mondta az államfő egy videóüzenetében.

Felhívását elsősorban a fővárosnak és környékének a lakosaihoz intézte. Ebben a körzetben él ugyanis az ország lakosságának csaknem egyharmada, mintegy 14 millió ember, itt összpontosul az országban a legélénkebb termelési tevékenység, s itt tapasztalható a legnagyobb mértékű fertőzöttség. Buenos Airesben és külvárosaiban 22-24 ezer körüli a fertőzöttek száma, és az ország néhány más körzetében is rendkívül nagy a fertőzöttség aránya, főleg Chaco északi tartományban.

Mióta a dél-amerikai országban március 3-án észlelték az első koronavírusos megbetegedést, 52 457 igazolt fertőzéses esetet jegyeztek, 18 416 ember gyógyult meg, és 1167-en haltak bele a betegségbe.

(MTI)