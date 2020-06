Külföld :: 2020. június 29. 22:53 ::

Kreml: abszolút kacsa az amerikai katonákért fizetett orosz vérdíj története

Hazugságnak és "abszolút kacsának" nevezte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn azokat az amerikai sajtójelentéseket, amelyek szerint Oroszország vérdíjat fizetett a táliboknak amerikai katonák megöléséért.

Peszkov szerint a téma sohasem merült fel Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök között.

"Ezek az állítások hazugok. Ismételten sajnálkozásunkat fejezzük ki amiatt, hogy a világ valamikor legnagyobb, köztiszteletben álló, magas színvonalú tömegtájékoztatási eszközei az elmúlt években mind gyakrabban nem riadnak vissza attól, hogy abszolút kacsákat közöljenek, ami természetesen nem járul hozzá jó hírnevük és tekintélyük öregbítéséhez" - mondta a szóvivő.

"Ha az Egyesült Államokban a szakszolgálatok továbbra is az elnöknek tartoznak elszámolással, akkor azt javaslom, hogy igazodjanak Trump elnök vonatkozó nyilatkozataihoz, aki már minősítette ezeket a közléseket" - tette hozzá.

Szombaton az orosz külügyminisztérium az amerikai hírszerzés hamis hírének minősítette, és élesen elítélte a The New York Times című amerikai napilap amerikai hírszerzési forrásokra hivatkozó cikkét, amely szerint Oroszország titokban pénzjutalmat ajánlott fel az afgán lázadóknak a nemzetközi békefenntartó koalíció katonáinak megöléséért.

"Ez a primitív információs szemét szemléletesen mutatja az amerikai hírszerzés propagandistáinak alacsony szellemi képességeit, akik ahelyett, hogy valamilyen hihetőbb elmeszüleménnyel állnának elő, ilyen ostobaságot agyalnak ki. De mit is lehet várni attól a hírszerzéstől, amely hatalmasat bukott a 20 éves afganisztáni háborúban?" - nyilatkozott az orosz külügyi tárca a TASZSZ hírügynökség megkeresésére.

Az orosz külügy feltevése szerint ez a közlés azzal állhat összefüggésben, hogy az amerikai hírszerző szolgálatoknak - amelyek a tárca szerint kapcsolatban állnak a kábítószer-csempészettel - "nincs ínyére az orosz és amerikai diplomácia közös erőfeszítése az afgán kormány és a tálibok közötti béketárgyalások elindítására".

A washingtoni orosz nagykövetség arra panaszkodott, hogy a cikk megjelenését követően diplomatái fenyegetéseket kaptak.

A The New York Times után más amerikai tömegtájékoztatási eszközök is jelentettek meg értesüléseket az orosz részről a táliboknak felajánlott állítólagos vérdíjról. A közléseket a Kreml mellett a Fehér Ház és az afgán lázadók is valótlannak minősítették.

A Fehér Ház tájékoztatja törvényhozást

A Fehér Ház tájékoztatja törvényhozók egy csoportját az oroszok által Afganisztánban kifizetett állítólagos pénzjutalmak ügyéről - jelentette be Kayleigh McEnany, az amerikai elnöki hivatal szóvivője hétfőn.

Sajtótájékoztatóján McEnany közölte: a törvényhozók csoportjában mind demokrata párti, mind republikánus politikusok jelen lesznek, Donald Trump amerikai elnök kabinetfőnöke már felvette a kapcsolatot ez ügyben a kongresszussal.

A hétvégén a The New York Times című amerikai lap arról írt, hogy orosz ügynökök állítólag bizalmasan pénzt ajánlottak "az afgán tálibokhoz közeli" lázadóknak azért, hogy amerikai katonákat, vagy az Afganisztánban szolgálatot teljesítő nemzetközi koalíció katonáit megöljék. A lap állítása szerint erről tájékoztatták Trumpot, és állítólag a Nemzetbiztonsági Tanács március végén meg is vitatta az ügyet, de nem született válaszreakció.

A cikkre cáfolatok egész sora született. Oroszország és a tálibok vasárnap cáfolták az értesüléseket, Donald Trump pedig szintén vasárnap a Twitteren cáfolta, hogy bármit is tudott volna az ügyről. "Senki nem tájékoztatott engem, Pence-t (az alelnököt) vagy a kabinetfőnököt, Mark Meadowst az Afganisztánban lévő katonáink elleni úgynevezett orosz támadásokról, ahogyan azt a 'meg nem nevezett forrásokra' hivatkozó, hamis híreket gyártó New York Times írta. Ezt mindenki cáfolja" - írta a mikroblogon az elnök, aki több bejegyzést is szentelt a témának.

Az amerikai hírszerző szervezeteket összefogó Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) új igazgatója, John Ratcliffe szintén cáfolta a lap állításait.

Kayleigh McEnany szóvivő hétfőn úgy fogalmazott: "a hírszerzői közösségben nincs egyetértés" a The New York Times állításait illetően. A lap egyébként meg nem nevezett hírszerzési forrásokra hivatkozva közölte információit.

A szóvivőnő hangsúlyozta azt is: Donald Trumpnak "nincs üzenete Moszkvához, mivel nem kapott tájékoztatást a feltételezett orosz pénzjutalmakról".

