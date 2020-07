Külföld :: 2020. július 3. 11:32 ::

Trans Soldiers Matter! - A kirekesztő dél-koreai hadsereg azonban sajnos nem így gondolja

Nem szolgálhat tovább a dél-koreai hadseregben egy "transznemű" katona, aki "nemváltoztató műtéten" esett át - közölték pénteken a hadsereg illetékesei.



Ez a "kislány" szeretne katonásat játszani

A 22 éves Pjun Hi Szu az után adott be kérvényt a bizottsághoz, hogy egy alacsonyabb szintű testület januárban úgy döntött, hogy Pjun nem maradhat katona, le kell szerelnie. A fellebbviteli testület hétfőn döntött úgy, hogy egyetért ezzel a döntéssel, és a katonát is pénteken értesítették a határozatról.

"A januári leszerelő határozat jogszerű volt, megfelel az egészségügyi vizsgálat eredményének, és a katonai személyi gazdálkodásról szóló törvény előírásainak A leszerelési döntésben nem találtunk jogszerűtlenséget" - tudatta az illetékes testület.

Pjun tavaly esett át "nemváltoztató műtéten" Thaiföldön, és jelezte feljebbvalóinak, hogy a továbbiakban "nőként" szeretne szolgálni a hadseregben. A hadsereg azonban úgy ítélte meg, hogy mentális és egészségügyi okokból Pjun már nem alkalmas arra, hogy katona legyen, ezért a leszereléséről döntöttek.

A katona korábban úgy nyilatkozott, hogy ha a fellebbviteli testület is elutasítja, akkor bírósághoz fordul, ahol "végigviszi" az ügyet.

Pjun Hi Szu az első olyan dél-koreai katona, aki aktív szolgálat idején végeztetett el magán "nemváltoztató műtétet". Dél-Koreában kötelező a sorkatonai szolgálat. Minden egészségileg alkalmas férfi körülbelül két évet köteles szolgálni a hadseregben. Aki ezt megelőzően esik át "nemváltoztató műtéten", azt mentesítik a bevonulási kötelezettség alól. Pjun önkéntes tisztként szolgált.

A dél-koreai haderő előírásai nem tiltják, hogy "transzneműek" bevonuljanak, de a Yonhap dél-koreai hírügynökségnek több tiszt is úgy nyilatkozott, hogy a "transzneműeket" nagy valószínűséggel egészségügyileg alkalmatlannak nyilvánítanák a bevonulás előtti vizsgálatokon. A dél-koreai hadseregben egyetlen "transznemű" katona sem szolgál.

