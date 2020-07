Külföld, Publicisztika :: 2020. július 20. 14:21 ::

Visszaszorul a rend a BLM-nek "köszönhetően" - Berkeley település esete a közlekedéssel

Reklám





Gondolta volna a kedves olvasó, hogy a kialakuló "Új Egyesült Államokban" még a közlekedés-szabályozást is átalakítják? Persze itt is "szegény négerekről" van szó, ahogy azt látni fogjuk, de ne szaladjunk ennyire előre.



"Sötét ablaka van, tehát tartozik nekünk 300 dollárral" - rendőrellenes propaganda, amely összemossa a felesleges bírságokat a valódi és szükségszerű intézkedésekkel (forrás: thefreethoughtproject.com)

A californiai Berkeley-ben úgy döntöttek, hogy nincs többé szükség a rendőrségre a közlekedésben. Ezt azzal indokolják, hogy sokszor apróbb közlekedési vétségek is halálos kimenetelű helyzeteket eredményeznek

"A legtöbb közlekedési vizsgálat nem igényel rendőrt" – nyilatkozta Darrell Owens, az "East Bay for Everyone" ("Keleti-öböl mindenkinek" – már a neve is árulkodó) társelnöke. Owens, illetőleg ez a társaság "segített" Berkeley város számára abban az egyéves tervben, amely megcélozta a rendőrség kivonását a közlekedésből. Úgy tűnik, sikerrel jártak. "Ideális esetben a város pénzt fog elvenni a rendőrségtől egy új osztály létrehozására" – mondta a társelnök.

"Egy apróbb közlekedési vétség miatt nem szabad, hogy feketék haljanak meg" – védelmezi a kiskedvenceket Owens, aki azt is megígérte, hogy "a büntetőjogot is felülvizsgálják, illetőleg, hogy lehet-e például ablaküveget betörni közlekedési intézkedés során." A "vizsgálódás" nyilván nem további szigorítást, hanem ésszerűtlen enyhítéseket fog magával hozni.

"Nem az ittas sofőrök vagy veszélyes bűnözők előállítását és fogvatartását akarjuk gátolni" – nyilatkozta Lori Droste, a városi tanács tagja. Berkeleyben a tervek szerint létrehoznak egy Közlekedési Osztályt, amely a város rendőrsége helyett fogja szabályozni a közlekedést (az már nem derül ki, hogy ennek az "osztálynak" kik lesznek a dolgozói, és milyen jogkörökkel fognak rendelkezni).

"Szegény négerek vegzálása" mellett érvként hozzák fel azt is, hogy az államnak fontos a közlekedési vétségekből származó büntetések széleskörű kiszabása, hiszen részben ebből tartják fent magukat. Így a "felszabadítandó" kategóriába a feketéken kívül bekerültek a "szegények" is, amely réteget – érdemes megfigyelni – gyakran már szinonimaként emlegetik a négerekre.

A fentebb belinkelt hivatkozás, amely beszámol Berkeley esetéről, számos példát hoz fel arra, mennyire felülreprezentáltak a közlekedési vétségek során előállított személyek között a feketék, illetőleg az előállítások közül mennyi eset végződik halállal. A gond csak az, hogy ez pont a fordítottját bizonyítja annak (normális ember számára legalábbis), mint amit ők bizonyítani akarnak vele. Sem a börtönökben, sem pedig a közlekedési vétségek során nem azért felülreprezentáltak a négerek, mert a "rasszista rendőrség" rájuk szállt, hanem mert sokkal nagyobb eséllyel követnek el bűnt. A cikk egyébként sérelmezi azt is, hogy egy-egy ilyen közlekedési vizsgálat során – két legyet ütve egy csapásra – például drogot is keresnek a vétkesnél. S lássunk csodát! Általában nem a fehér középosztálynál szoktak különféle tiltott szereket találni.

Berkeley esete azért figyelemreméltó, mert az erőszakos BLM-tüntetésekkel ellentétben itt teljesen legálisan terjeszkedik az anarchia. Ha az Egyesült Államok vezetése még a legvadabb, gyakran fizetett BLM-aktivistákat sem tudja (vagy nem akarja) lekapcsolni, akkor mégis milyen gátat tud szabni annak, hogyha – ez esetben a városi tanácson keresztül – úgymond jogszerűen szervezik át a társadalmat, a jogrendszert, a mindennapi életet? Hogy ezentúl kevesebb néger (és "szegény") fog-e csücsülni a Berkeley-i fogdában? Bizonyos. Hogy Berkeley hamarosan egy sokkal rosszabb hely lesz, mint eddig volt? Az is bizonyos.

Amíg a szobordöntögetések nyilvánvalóan felháborító, ugyanakkor sokkal szembetűnőbb jelenetei – érthető módon – sokkal nagyobb figyelmet kapnak, addig a háttérben várakozó pribékek megkezdték az "új rend" első hajtásainak kicsíráztatását. Legyünk éberek!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info