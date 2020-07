Külföld :: 2020. július 22. 19:53 ::

Tovább tombol a néger-bolsevik anarchia Amerikában

A szövetségi rendfenntartók nem vonulnak ki az oregoni Portland városából - erősítette meg a kormányzati álláspontot Chad Wolf amerikai belbiztonsági miniszter szerdán a Fox televíziónak nyilatkozva.

A tárcavezető egy kedd esti sajtókonferenciáján már közölte, hogy a rendfenntartók továbbra is megvédik az emberek életét és vagyonát, illetve a szövetségi tulajdonban lévő épületeket, emlékműveket, szobrokat.

A nyugati parti Oregon legnagyobb városában 55-ik napja tartanak az erőszakba torkolló tüntetések. A megmozdulásokat eredetileg a "rendőri erőszak" ellen hirdették meg, ám napok óta gyújtogatások és lövöldözések jellemzik a közbiztonsági helyzetet. Az erőszakos tüntetők megtámadták a július elején a városba érkezett szövetségi rendfenntartókat, szerdán pedig kiderült, hogy az interneten 38 rendőr személyes adatait is nyilvánosságra hozták, arra bíztatva az embereket, hogy támadják meg őket és a családtagjaikat.

A belbiztonsági minisztérium erőszakos anarchistáknak minősítette a tüntetőket, a város demokrata párti polgármestere, Ted Wheeler és az állam szintén demokrata párti kormányzója, Kate Brown a szövetségiek kivonását követeli, arra hivatkozva, hogy "kemény kézzel" lépnek fel, és jelenlétük csak fokozza az erőszakot.

A liberális The New York Times című napilap szerdai, portlandi keltezésű riportjában arról írt, hogy a városban és környékén az aktivisták a lazán szerveződő antifa nevű - magát antifasisztának hirdető - csoportokkal fognak össze, s állítólagos céljuk "a rendőrség militarizálása" elleni küzdelem. A lap megjegyezte: néhány aktivista "anarchista taktikát" alkalmaz, és a tüntetéseken jelen vannak a Black Lives Matter (Fekete életek számítanak) aktivistái is.

A szövetségi kormányzat nemcsak Portlandba tervez rendfenntartókat küldeni, hanem Chicagóba és New Yorkba is. Megítélésük szerint ugyanis ebben a két nagyvárosban nem a tüntetők vandalizmusa okoz gondot, hanem a köztörvényes bűncselekmények eluralkodása. Mindkét városban demokrata párti a polgármester és elutasítja a szövetségi segítséget. Lori Lightfoot, Chicago néger polgármestere - aki eddig minden szövetségi támogatást elutasított - szerdai sajtótájékoztatóján már úgy nyilatkozott: a szövetségi kormányzat pénzbeli segítségét elfogadja, de azt utalják át a helyi szerveknek.

Kedden este Chicagóban ismeretlen tettesek egy autóból egy helyi temetés résztvevőire lőttek, a lövöldözés nyomán 15 ember sebesült meg, néhányuk állapota válságos. A Chicago Tribune című helyi lap összesítése szerint péntek estétől hétfő reggelig 71 embert lőttek meg, és 12-en belehaltak a sebesüléseikbe.

