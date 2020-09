Külföld :: 2020. szeptember 28. 14:47 ::

Feldarabolják a csődbe jutott Remington fegyvergyárat

Reklám





Feldarabolják a csődbe jutott Remington Outdoor Co. Inc. céget, amely az egyik legnagyobb és legrégebbi amerikai kézilőfegyver- és lőszergyártó-gyár. A vállalatot a hét legnagyobb ajánlattevő között osztják szét - írja a The Wall Street Journal.

A Remington az idén júliusban másodszor folyamodott csődvédelemért, hogy adósságának átütemezéséről tárgyalhasson hitelezőivel. A hitelezők azonban már nem akartak pénzt fektetni a cégbe, amelyet ezért meghirdettek eladásra, és a hét legnagyobb ajánlatot tevő között osztanak fel.

A hét ajánlattevő együttesen 155 millió dollárt fizet, amit a Remington adósságának a törlesztésére fordítanak. A legnagyobb ajánlattevő a Vista Outdoor Inc. volt, amely 81,4 millió dollárjáért megkapja a Remington Arkansas állambeli Lonoke-i lőszergyártó gyárát.

A kétszáz éves múlttal rendelkező Remington két éve tavasszal egyszer már kért csődvédelmet. A cég akkori meggyengülését az okozta, hogy a newtowni Sandy Hook iskolában 2012. december 14-én elkövetett, húsz diák és hat felnőtt életét követelő ámokfutás után megszigorították a fegyverhez jutás feltételeit. Az elmúlt években bekövetkezett újabb hasonló esetek miatt pedig a kiskereskedelmi cégek saját maguk is szigorú korlátozást vezettek be a fegyvereladás területén, sokan pedig törölték a fegyvereket a kínálatból.

A Remington értékesítésből származó bevétele tavaly 437,5 millió dollár volt, ami mintegy a fele a 2016. évinek.

A cég adóssága meghaladja a 250 millió dollárt, ebből 12,5 millió dollárral az alabamai Huntsville városának tartozik, ahol a cég székhelye található.

(MTI)