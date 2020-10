Bassár el-Ászád szíriai elnök a Közel-Keleten, illetve annak közvetlen térségében zajló eseményeket, így az orosz katonai segítségnyújtást, az iszlamista terror elleni közös harcot, Washington sokszor terrorisztikus módszereit, a török katonai beavatkozást, valamint Irán szíriai jelenlétét értékelő, illetve az Izraellel való esetleges béketárgyalások szíriai föltételét ismertető interjút adott a Rosszija Szegodnya (Oroszország Ma) orosz tévének Damaszkuszban. Az interjú videóját a SANA szíriai állami hírügynökség is elérhetővé tette.

A Bassár el-Ászád elnökkel megejtett interjúra a damaszkuszi elnöki palotában került sor, s a beszélgetés tartalmának ismertetése előtt érdekességképpen megjegyezzük, hogy a fölvételnek helyet adó terem falán egy szemet vonzó kép függött: az ibériai Granada város közelében álló Vörös (Alhambra) palota Oroszlános udvara, pontosabban a tizenkét márványoroszlán tartotta híres szökőkút, a mór építészet gyöngyszeme volt látható.

A szíriai felszabadító háború fordulópontja: az orosz katonai beavatkozás

A Szíriai Arab Köztársaság ellen, az úgynevezett „arab tavasz” nevű felforgatóhullám végjátékaként, közel tíz évvel ezelőtt, 2011-ben indult meg a nemzetközi terrorháború, Oroszország pedig 2017-ben kezdte meg a konkrét katonai segítségnyújtást a Bassár el-Ászád szíriai elnök parancsnoksága alatti Szíriai Arab Hadseregnek az iszlamista, dzsihadista terroristák visszaszorítására. El-Ászád elnök ezzel kapcsolatban elmondta: a háború még egyáltalán nem ért véget, hiszen a terroristák még mindig megszállás alatt tartják Szíria bizonyos országrészeit, ahol mindenféle bűncselekményeket követnek el a lakosság ellen. Az elnök úgy véli, hogy a terroristák mozgatói minden elkövetnek a felszabadító háború elhúzódása érdekében.

El-Ászád a háború egyik fontos fordulópontjának az orosz beavatkozást megelőző 2014-es esztendőt nevezte, amikor az Iszlám Állam nevű terrorszervezet amerikai támogatással elfoglalta Szíria és Irak területének jelentős részeit. Az időrendben következő jelentős történés az orosz katonaság megérkezése Szíriába 2017-ben, s ezt követően kezdődhetett meg néhány országrész felszabadítása. Ezután hozzáfogtunk Aleppo kormányzóság, Szíria keleti és déli országrészeinek fölszabadításához - jelentette ki Bassár el-Ászád.

Törökország már többször szállított át iszlamista terroristákat egyes országokba

Amint arról portálunk is beszámolt , Törökország 2011 óta Szíriában tevékenykedő iszlamista terroristákat szállít át az örmények ellen háborúzó azeri hadsereg megtámogatására. Ezzel kapcsolatban a szíriai elnök kijelentette: természetesen megerősíthetjük a terroristáknak a Kaukázusba történő török átcsoportosításáról szóló jelentéseket. Törökország már korábban is alkalmazta ezt a módszert, például akkor, amikor különböző országokból származó iszlamista terroristákat szabadított Szíriára. De megemlíthetnénk Líbiát is, mert Ankara oda is szállított nemzetközi terroristákat az ott zajló belháborúban általa támogatott erő, történetesen a tripoli kormánycsapatok megsegítésére. Éppen ezért magától értetődő, hogy ezt módszert Törökország most Hegyi-Karabah esetében is alkalmazza.