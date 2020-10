Külföld :: 2020. október 6. 21:20 ::

Azerbajdzsán izraeli fürtös bombákkal is támadja az örményeket Hegyi-Karabahban

Törökország pedig Szíriából küld dzsihadista terroristákat a muszlim azeri testvérek támogatására

Az Amnesty International jelentése szerint az azeri hadsereg izraeli fürtös bombákat is bevetett a Sztapanakert, Hegyi-Karabah fővárosa elleni támadásakor. Közben Franciaország, Oroszország és Irán után Szíria is közölte, hogy az Észak-Szíria egy részét megszállva tartó Törökország dzsihadista terroristákat szállít át az örményeket támadó azeri hadsereg megerősítésére. Szergej Nariskin, az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) vezetője meg is nevezte azokat a szíriai iszlamista terrorszervezeteket, amelyeknek fegyvereseit Ankara átszállítja a kaukázusi frontra – írja a Válláh!Hádásot hírportál.



Azeri támadások Sztepanakert ellen (fotó: Reuters)

Amint arról mi is beszámoltunk , az Azerbajdzsán és Izrael között legutóbb létrejött légihídon azeri katonai szállító-repülőgépek viszik az izraeli fegyverutánpótlást a keresztény örményeket támadó azeri hadsereg számára. A tíz napja dúló azeri-örmény háború legutóbbi fejleményeként a mai napon az is kiderült, hogy az azeri hadsereg izraeli gyártmányú (nemzetközi egyezményben tiltott) fürtös bombákkal is támadja Sztepanakertet, Hegyi-Karabah Köztársaság fővárosát. Baku már korábban beismerte, hogy az azeri hadsereg izraeli támadó, úgynevezett „öngyilkos drónokat” is bevet az örmények ellen. A megtámadott örmények szerint az azeri hadsereg népirtó szándékkal polgári célpontokat is támad Sztepanakertben és Hegyi-Karabah más településein.



Azeri támadás eredménye Sztepanakertben (fotó: Reuters)

Közben Franciaország, Oroszország és Irán után Szíria, pontosabban Bassár el-Ászád elnök is azt állítja, hogy a Szíria északi részét megszállva tartó Törökország iszlamista terroristákat szállít át Szíriából az azeri hadsereg kisegítésére a Kaukázusba. A szíriai elnök ezt az állítását ma a RIA orosz hírügynökségnek adott interjúban megerősítette, mondván, hogy mindezt Damaszkusz bizonyítani s tudja. Az izraeli Válláh!Hádásot hírportál ezzel kapcsolatban megjegyzi: Ankara nemrégiben a líbiai hadszíntérre is küldött Szíriában harcoló iszlamistákat az orosz támogatást élvező Hálifá Háftár tábornok hadseregével harcoló tripoli kormánycsapatok megmentésére.



Szergej Nariskin, az SZVR vezetője (fotó: TASSZ)

Bassár el-Ászád ma ismertté vált állítását támasztja alá Szergej Nariskin, az orosz Külső Hírszerző Szolgálat vezetőjének figyelmeztetése, amely szerint a Kaukázus háborúban álló térségébe érkező több ezer dzsihadista zsoldos terrorista jelenléte Moszkvára is fenyegetést jelent. A szolgálati főnök név szerint is megemlítette a Szíriában működő Levantei Felszabadítási Szervezetet (هيئة تحرير الشام), a Szultán Murád nevű terrorszervezetet és néhány szélsőséges kurd csoportot, amelynek tagjait a törökök „átcsoportosítják” a kaukázusi frontra. Nariskin szerint a törökök által a Kaukázusba irányított dzsihadista zsoldosok most az örmény-azeri háborúban teljesítendő szolgálatukkal kívánnak anyagi bevételhez jutni.



Lángoló lakóház egy azeri támadás után Sztepanakertben (fotó: Reuters)

Az orosz hírszerző szolgálat főnöke egyben megállapította: a tíz nappal ezelőtt kirobbant kaukázusi háború nagyméretű konfliktus az örmények és az azeriek között, újdonsága pedig abban áll, hogy Törökország első ízben vesz részt nyíltan és egyértelműen Azerbajdzsán oldalán. A több ezer dzsihadista terrorista kaukázusi jelenléte könnyen előidézheti azt, hogy a fegyveres összecsapások és a terrorcselekmények átcsapnak majd az Örményországgal és Azerbajdzsánnal szomszédos országok területére is. Moszkva éppen ezért nem tűri el ezen a terroristák jelenlétét a térségben – figyelmeztetett Szergej Nariskin, az SZVR vezetője.

H. J. – Kuruc.info