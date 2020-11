Külföld :: 2020. november 20. 17:42 ::

Lukasenka: az amerikai titkosszolgálat kémközpontokat működtet Varsó és Kijev mellett

A fehérorosz és az orosz hírszerzés Varsó és Kijev mellett működő amerikai titkosszolgálati központokat fedezett fel - jelentette be pénteken Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök, akit a BelTA helyi hírügynökség idézett.

"Az Egyesült Államok létrehozott egy központot Varsó mellett, most pedig Kijevben (...) Az oroszokkal közösen, a mi hírszerzésünk és az övék elkezdett dolgozni, és szemügyre vették ezeket a központokat. Egyetlen lengyel sem dolgozik ott. Csak a területet adják. Ott csak amerikaiak vannak, okos, talpraesett, tehetséges emberek" - hangsúlyozta a fehérorosz elnök a Homszelmas mezőgazdasági vállalatnál tett látogatása során.

Lukasenka szerint az amerikai ügynökök az internetet és korszerű technológiákat felhasználva "letöltik az egész világot". Úgy fogalmazott, hogy torkukon akadt Fehéroroszország, és próbálják legyűrni, "de nem fog sikerülni nekik".

Lukasenka többször is azt állította, hogy az ellene kitört tüntetéseket külföldről irányítják "nyugati bábjátékosok". Ebben az összefüggésben többször is említette Lengyelországot, illetve Litvániát is.

(MTI nyomán)