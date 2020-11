Külföld :: 2020. november 25. 19:18 ::

Izraelben arra készülnek, hogy Trump a hivatali idejének lejárta előtt megtámadja Iránt

Izrael készüljön fel egy Irán elleni esetleges amerikai támadás forgatókönyvére még Donald Trump amerikai elnök hivatali idejének lejárta előtt - erre szólították fel az izraeli hadvezetést az ország politikai vezetői, legalábbis ezt írta szerdán a Walla című izraeli hírportál.



E forrás szerint az izraeli politikai vezetés az elmúlt hetekben arra utasította a hadsereg vezetőit, hogy készítsék elő Izraelt egy Irán elleni amerikai támadás lehetőségére, melyre a következő hetekben kerülne sor, még mielőtt Donald Trump elnök elhagyja a Fehér Házat. Az értesülést meg nem nevezett, a kérdésben érintett magas rangú izraeli tisztviselők közölték a megbízhatónak tekintett Walla hírportállal.

Beni Ganz védelmi miniszter az elmúlt két hétben kétszer beszélt Christopher Miller megbízott amerikai védelmi miniszterrel, aki a Trump által az elnökválasztás után néhány nappal menesztett Mark Asper helyébe lépett.

Magas rangú izraeli tisztviselők szerint megbeszéléseiken az iráni kérdéssel, a szíriai helyzettel, valamint Izrael és az Egyesült Államok közötti biztonsági együttműködési megállapodással foglalkoztak.

Az izraeli tisztviselők azt mondták, hogy ha a Trump-kormányzat fellép Irán ellen, akkor várhatóan Izrael előzetes figyelmeztetést kap. A nagyfokú bizonytalanság miatt azonban a hadsereget arra utasították, hogy győződjön meg védelmi rendszereinek megfelelő működéséről. Izraelben ugyanis attól tartanak, hogy egy amerikai támadás esetén az irániak katonai válasza közvetlenül Izraelre sújthat le a szíriai Irán-párti milíciák vagy a Libanonban működő Síita Hezbollah bevetésével.

A múlt héten a The New York Times című amerikai lap arról számolt be, hogy Trump elnök néhány vezető amerikai tisztviselőnek felvetette Irán natanzi központi urándúsító létesítménye megtámadásának lehetőségét. A beszámoló szerint Mike Pence alelnök, Mike Pompeo külügyminiszter és a közigazgatás más magas rangú tisztviselői azzal tanácsolták el az elnököt ettől lépéstől, hogy ez regionális eszkalációhoz vezetne.

Pompeo külügyminiszter néhány nappal ezt követően meglátogatta Izraelt és a Perzsa-öböl menti államokat. Látogatása során a kíséretében lévő amerikai tisztviselők azt mondták, hogy a Trump-kormány továbbra is napirenden tart minden lehetőséget Iránnal kapcsolatban.

Pompeo közel-keleti tartózkodásának idején az Egyesült Államok hadseregének Közel-Keletért felelős központi parancsnoksága meglepetés-hadgyakorlatot hirdetett, amelyben B-52 stratégiai bombázókat indítottak. Ezek a nehézbombázók képesek olyan óriási bombákat hordozni, amelyek behatolhatnak az iráni földalatti nukleáris létesítmények bunkereibe. Az amerikai bombázók az Egyesült Államokból indultak, és egyenesen az amerikai légierő katari bázisára repültek.

Ezt a váratlan hadgyakorlatot Teheránnak küldött üzenetnek szánták. Az Egyesült Államok hadserege központi parancsnokságának nyilatkozata szerint a gyakorlat célja az "agresszív elemek elrettentése", és Amerika közel-keleti szövetségesei iránti támogatásuk kifejezése volt.

