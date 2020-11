Külföld :: 2020. november 25. 20:46 ::

Lavrov: Moszkva kész kielégíteni Bagdad minden haditechnikai igényét

Oroszország kész kielégíteni Irak minden haditechnikai igényét az orosz hadiipar termékeiből - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, amikor szerdán fogadta iraki hivatali partnerét, Fuad Huszeint.

Lavrov bejelentette, hogy a közeljövőben az orosz fővárosba várják Dzsuma Inad iraki védelmi minisztert, akivel részletesen megvitatják majd a haditechnikai együttműködés részleteit. Mint mondta, Oroszország hagyományosan nagyon fontos szerepet játszik Irak védelmi képességének biztosításában, a hadsereg és a biztonsági erők felszerelésében, amit a még megmaradt terrorfenyegetés körülményei között is folytat.

Az orosz diplomácia vezetője azt is elmondta, hogy a vezető orosz olajvállalatok, a Lukojl, a Rosznyefty, a Gazprom Nyefty és a Basnyefty több mint 13 milliárd dollárt fektetett be Irakban, és az együttműködés a tervek szerint folytatódni fog. A TASZSZ kitért arra, hogy Jurij Fedotov, az orosz parlamenti felsőház gazdaságpolitikai bizottságának elnöke korábban, Abdel Rahman Hamid al-Huszeini moszkvai iraki nagykövetet fogadva azt mondta, hogy az orosz beruházások a közel-keleti országban megháromszorozódhatnak, és hogy a Zarubezsnyefty, a Tatnyefty és a Rosznyeftyegaz is érdeklődik az ottani lehetőségek iránt.

Közölte, hogy Moszkva attól függetlenül folytatni fogja a terrorellenes együttműködést Irakkal, hogy Washington csökkenteni készül az Irakban állomásozó amerikai csapatok létszámát. Az erre vonatkozó készséget az iraki miniszter is megerősítette. Lavrov hangsúlyozta, hogy a terroristákat vagy abban az országban kell bíróság elé állítani, amelyben bűncselekményt követtek el, vagy amelynek állampolgárai.

Huszein méltatta, hogy Oroszország, más európai országokkal ellentétben, hazaszállíttatja az iraki börtönökben fogva tartott, orosz állampolgárságú terroristák gyerekeit. Pozitívan értékelte a két ország közötti koordinációt az OPEC+ együttműködés keretében. Közölte, hogy Irak jövőre 14 kétoldalú együttműködési megállapodást szándékozik aláírni Oroszországgal, egyebek között az olaj- és a gázipar területén. Megerősítette, hogy Bagdad kész részt venni a szíriai helyzet rendezését célzó nemzetközi erőfeszítésekben.

Az iraki külügyminiszter Moszkvában Jurij Boriszov miniszterelnök-helyettessel és Nyikolaj Sulgin energiaügyi miniszterrel is találkozott.

(MTI)