A nemzetbiztonsági törvény módosítása ellen tiltakoztak az autóborogatók köztársaságában

Több mint százezren tüntettek szombaton hetven francia nagyvárosban a nemzetbiztonsági törvény vitatott módosítása ellen. Párizsban a felvonulást anarchista rendbontók próbálták megzavarni, többen közülük összecsaptak a rendőrökkel, akik közül legalább 23-an megsérültek.

Újságíró szervezetek, baloldali pártok, szakszervezetek, jogvédő szervezetek együtt hívták országszerte utcára az embereket az ellen kormányjavaslat ellen, amely alapján a rendőrség tagjairól munkájuk elvégzése közben készült képek, felvételek közzétételét a hatóságok akár 45 ezer eurós bírsággal és egy év szabadságvesztéssel is büntethetik.

A kormány álláspontja szerint az intézkedéssel a rendőröket szeretnék védeni a közösségi oldalakon szervezett gyűlöletkeltő felhívásokkal szemben, amelyekre elsősorban a tavalyi sárgamellényes tüntetések idején voltak példák.

Jóllehet a szabályozás kimondja, hogy csak a rosszhiszemű közzététel büntetendő, a bírálók szerint a módosítás korlátozza a médiaszabadságot és az esetleges rendőri túlkapásokról szóló tájékoztatásokat.

Az ellenzők azt is kifogásolják, hogy a rendőri túlkapások többsége büntetlen marad, ha azokról nem készülhet felvétel akár újságírók kameráival, akár állampolgárok mobiltelefonjaival.

A rendőrség tájékoztatása szerint országszerte több mint 133 ezren vonultak utcára, a fővárosban 46 ezren, Lille-ben 3 ezren, Bordeaux-ban 6 ezren, Lyonban csaknem 8 ezren, Strassburgban 1500-an tiltakoztak békésen.

"A törvényjavaslat sérti a véleménynyilvánítási, a tájékoztatási és a sajtószabadságot, röviden a köztársaságunk nyilvánossági alapszabadságait" - írták a szervezők felhívásukban.

Ahogy a párizsi tüntetéseken már megszokott, a menethez rendbontó csoportok is csatlakoztak, amelyek egy újságosbódét, a jegybank bejáratát a Bastille téren, és egy éttermet is felgyújtottak a tüntetés útvonalán. Autókat is feldöntöttek, hogy azokból és más tárgyakból barikádokat építsenek, amelyek mögül megdobálták a rendőröket. A feketébe öltözött, csuklyát viselő, nagyon mobilis anarchistáknak könnygázzal válaszoltak a rendőrök.

A belügyminisztérium szerint legalább 23 rendőr megsérült, a helyszíni tudósítások szerint a tüntetők között is voltak sérültek, s több kiégett autót is lehetett látni a menet útvonalának mentén. A leghevesebb összecsapások akkor voltak a rendőrök és a rendbontók között, amikor a tüntetés végén, a Bastille téren a tüntetők már oszlani kezdtek és elindultak hazafelé.

A törvénytervezet ellen már múlt szombaton is több mint 20 ezren tiltakoztak Párizsban. Azóta viszont a héten két eset is heves belpolitikai vitát váltott ki.

Kedden a párizsi ügyészség azért indított vizsgálatot, mert rendőrök több migránst és újságírót bántalmaztak előző este a párizsi République téren, ahol csaknem ötszáz illegális bevándorló az őket támogató, államilag finanszírozott szervezetek segítségével sátrakat állított fel, hogy így követeljenek sürgősségi szálláshelyet. A rendőri fellépésről azóta az rendőrség felügyeleti szervének jelentése kimondta, hogy "túlzott volt az erő használata".

Pénteken pedig őrizetbe került a négy francia rendőr, akik részt vettek egy fekete bőrű zenei producer bántalmazásában Párizsban. Hivatali személy által elkövetett erőszakkal, hivatalos dokumentum meghamisításával és rasszizmussal gyanúsítják őket.

A Loopsider portálon közzétett videó, amelyet több mint 2 millióan töltöttek le, óriási visszhangot váltott ki a közéletben. Neves sportolók, mások mellett Antoine Griezmann és Kylian Mbappé válogatott labdarúgók, énekesek, művészek is felháborodásuknak adtak hangot, Emmanuel Macron államfőt pedig "nagyon megdöbbentették" azok a képek, amelyeken Michel Zecler producert ütik, rugdossák és gumibottal bántalmazzák rendőrök a zenei stúdiója bejáratánál.

A rendőri jegyzőkönyvben az szerepelt, hogy szombaton a férfi ellenállt, amikor a munkahelye előtt az utcán igazoltatták, mert nem viselt szájmaszkot. A rendőrök azt állították, hogy a férfi behúzta őket a stúdióba, és ott megverte őket. A felvételen viszont az látszik, hogy a rendőrök betolják Michel Zeclert az ajtón, ő ellenáll, az arcát és a testét védi az ütésektől, de nem üt vissza. A rendőrök a bántalmazás közben többször is "mocskos négernek" nevezték a férfit.

A bántalmazás öt perc után azért ért véget, mert a stúdió alagsorából emberek jöttek fel, s ennek hatására a rendőrök elhagyták az épületet, majd kívülről könnygázt dobtak be a helyiségbe, és felszólították Michel Zeclert, hogy menjen ki. A férfit, amint kilépett az utcára, előállították, majd hivatali személy elleni erőszak miatt őrizetbe vették.

