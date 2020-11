Külföld, Zsidóbűnözés :: 2020. november 30. 11:21 ::

Eltemették Iránban a zsidó terrorállam legújabb áldozatát

Állami szertartás után eltemették hétfőn Teheránban a három nappal korábban meggyilkolt Mohszen Farizade iráni atomtudóst. Amir Hatami tábornok, védelmi miniszter gyászbeszédében fogadkozott, hogy az ország az eddiginél gyorsabban és nagyobb erőfeszítéssel folytatja a tudós munkáját.

A gyászszertartást a védelmi minisztérium épülete melletti területen tartották meg, és jelen volt rajta sok magas rangú tisztségviselő, köztük miniszterek és a Forradalmi Gárda elitalakulat parancsnokai. A védelmi miniszter beszédét élőben közvetítette az állami tévé. Hatami tábornok hangsúlyozta, hogy Farizade meggyilkolása még inkább egységbe forrasztja az irániakat, és még eltökéltebbé teszi őket. Ismét megtorlással fenyegette meg Irán ellenségeit. Ezenkívül bírálta azokat az országokat, amelyek nem ítélték el a gyilkosságot, és figyelmeztette őket, hogy "ezért egyszer még bűnhődni fognak".

Eddig is ismert volt, hogy a tudós tagja volt a Forradalmi Gárdának, és a nyugati országok a nukleáris fegyver kifejlesztését célzó titkos, AMAD nevű program egyik vezetőjeként tartották számon. Ez a program hivatalosan 2003-ban véget ért, az Egyesült Államok viszont gyanítja, hogy titokban tovább él. A védelmi miniszter beszédében most elárulta, hogy Farizade egyúttal egyik helyettese, valamint az iráni védelmi kutatóintézet vezetője is volt.

Farizade koporsóját a hétvégén felravatalozták az ország két legjelentősebb szent városában, Meshedben és Kúmban, majd Khomeini imán teheráni mauzóleumánál, a gyászszertartás után pedig a Teherán északi részén lévő temetőbe vitték eltemetni, ahol két másik meggyilkolt atomtudós is nyugszik.

A Farsz iráni félhivatalos hírügynökség vasárnap, az angol nyelvű Press TV pedig hétfőn jelentette, hogy a merénylet helyszínének közelében találtak egy izraeli gyártmányú, távirányítású gépfegyvert. Az eddig ismert információk szerint a tudóst és testőreit fegyveresek támadták meg pénteken. Az állami tévé al-Alam nevű csatornája azt is tudni vélte, hogy a szóban forgó automata lőfegyver műholdról irányítható.

Az iráni vezetők egységesen Izraelt vádolják a gyilkossággal.

Hétfőre virradóan az Egyesült Arab Emírségek, amely nemrég megállapodást kötött Izraellel kapcsolataik normalizálásáról, közleményben szigorúan elítélte a gyilkosságot.

Farizade megölése miatt az iráni parlament elkezdte annak a törvénynek a felülvizsgálatát, amely jóváhagyta Irán megállapodását a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ). Eszerint a NAÜ ellenőrei rendszeresen meglátogathatnak nukleáris létesítményeket az országban. E látogatások lehetővé tételére a nagyhatalmakkal kötött 2015-ös nukleáris megállapodás kötelezi Iránt.

(MTI)