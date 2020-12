Külföld, Koronavírus :: 2020. december 4. 08:31 ::

Fauci bírálta a Pfizer/BioNTech-oltás gyors nagy-britanniai engedélyezését, majd bocsánatot kért

Bírálta a Pfizer és a BioNTech vállalatok koronavírus elleni oltóanyagának gyors nagy-britanniai engedélyezését csütörtökön Anthony Fauci, az amerikai allergológiai és fertőző betegségek országos intézetének igazgatója. Később azonban bocsánatot kért a kijelentéséért.

A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) szerdán jelentette be, hogy az Egyesült Királyság a világon először jóváhagyja a vakcina forgalmazását. Az ügynökség arról számolt be, hogy alaposan bevizsgálta a készítményt az engedélyezés előtt.

"Tudják, szeretem a briteket, nagyszerűek, kiváló tudósok, azonban most csak átvették a Pfizertől származó adatokat, s ahelyett, hogy nagyon alaposan ellenőrizték volna ezeket, azt mondták, hogy rendben, adjuk meg az engedélyt, és ennyi, ezt is tették" - mondta Fauci brit hírcsatornák tudósításai szerint. Hozzátette, az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal (FDA) rendkívül gondosan bevizsgálja az új vakcinákat, amire szükség is van, ugyanis "épp elég problémánk van azzal, hogy egyes emberek egyébként is szkeptikusak az oltásokkal kapcsolatban".

"Ha gyorsan és helytelenül megkerültük volna ezt, hogy nyerjünk egy-másfél hetet, az szerintem ártott volna a szabályozási folyamat hitelességének" - emelte ki.

Az MHRA közleményben reagált, miszerint a rövid idő semennyiben nem ment a vizsgálatuk szigorúságának rovására.

Anthony Fauci később bocsánatot kért a kijelentéséért a BBC brit közszolgálati televíziónak adott interjújában, s rámutatott, hogy félreértés történt.

"Nagy a bizalmam mind a tudományos, mind a szabályozásért felelős közösség iránt az Egyesült Királyságban. Nem akartam semmiféle hanyagsággal vádolni (az illetékes brit hatóságot), még ha úgy is lehetett érteni" - szögezte le.

Már meg is érkezett az első szállítmány

Megérkezett a Pfizer és a BioNTech vállalatok által az új típusú koronavírus ellen közösen kifejlesztett vakcina első szállítmánya az Egyesült Királyságba, ahol a jövő héten megkezdődik az oltási kampány.

Az oltóanyagot Belgiumból szállították egy kamionnal, amely a Csatorna-alagútban közlekedő Le Shuttle járműszállító vasúti szerelvények egyikén kelt át a kontinensről Angliába csütörtökön késő este.

A vakcinaszállítmányt az angliai terminálról egy elosztóközpontba vitték, amelynek helyszínét a brit kormány nem hozta nyilvánosságra.

A Downing Street beszámolója szerint az oltóanyagot szállító kamion sem viselt semmiféle olyan jelölést, amely a szállítmány mibenlétére utalt volna.

A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) előző nap jelentette be, hogy engedélyezte a Pfizer/BioNTech-oltóanyag forgalmazását. Az Egyesült Királyság ezzel a világ első olyan országa, amely hatósági jóváhagyást adott egy koronavírus-vakcina alkalmazására. A brit kormány tervei szerint az Egyesült Királyságban jövő kedden kezdődik az oltási kampány, és ehhez az első menetben 800 ezer adag vakcina áll majd rendelkezésre. A Pfizer/BioNTech-oltóanyagból London eddig 40 millió dózist rendelt. Matt Hancock brit egészségügyi miniszter tájékoztatása szerint ebből több millió már decemberben megérkezik.

A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság a napokban az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari csoport és az Oxfordi Egyetem közös fejlesztésű koronavírus-oltóanyagának engedélyezési eljárását is megkezdte. Ebből a vakcinából a brit kormány 100 millió adagot rendelt.

Jonathan Van-Tam angol tisztifőorvos-helyettes csütörtök este a BBC televíziónak nyilatkozva elmondta: reméli, hogy a brit gyógyszerfelügyelet még karácsony előtt engedélyezi ennek az oltóanyagnak a forgalmazását is. Van-Tam professzor hozzátette: ha a lakosság különösen veszélyeztetett csoportjai "nagyon nagy számban" megkapják a vakcinát, és ha az oltóanyag valóban nagyon hatékonynak bizonyul, akkor a Covid-19 betegség okozta halálozások és a kórházi kezelésre szoruló koronavírus-betegek száma akár 99 százalékkal is csökkenthető.

A brit kormány egyesített oltásügyi bizottsága (Joint Committee on Vaccination and Immunisation, JCVI) elsőbbségi listát állított össze arról, hogy az egyes lakossági csoportok milyen sorrendben juthatnak hozzá a vakcinához. A 25 oldalas útmutatás szerint a lista élén az idősotthonok lakói és gondozóik állnak. Utánuk a 80 éven felüliek, valamint az egészségügyi ellátás és a gondozói szolgálatok első vonalában dolgozók, majd időrendi sorendben a 75, a 70, a 65, a 60, az 55, végül az 50 éven felüliek következnek. A 65 éven felüliekkel egy csoportba tartoznak azok a 16-64 év közöttiek, akiknek olyan krónikus alapbetegségük van, amely növeli a súlyos szövődmények, illetve a halálozás kockázatát koronavírus-fertőzés esetén.

Az egészségügyi minisztérium legújabb adatai szerint átlépte a 60 ezret a nagy-britanniai koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. A tárca közölte: a csütörtök este zárult 24 órában 414 olyan halálesetről érkezett bejelentés, amelynek közvetlen oka a Covid-19 betegség volt.

A kormány számítási módszertana szerint - amely a koronavírus-fertőzés megállapításától számított 28 napon belül bekövetkező haláleseteket veszi figyelembe - eddig 60 112 halálos áldozata van a brit koronavírus-járványnak. A halálozások száma ugyanakkor már lefelé tart: a minisztérium adatai szerint az elmúlt hét napban 3085-en haltak meg Covid-19 betegségben, 173-mal, 5,3 százalékkal kevesebben, mint a múlt csütörtökön véget ért egyheti időszakban.

Biden egészségügyi főtanácsadónak kérte fel Faucit

Joe Biden várható amerikai elnök egészségügyi főtanácsadónak kérte fel helyi idő szerint csütörtökön Anthony Faucit, a koronavírus-járvány elleni küzdelem kormányzati munkacsoportjának tagját.

A várakozások szerint januárban hivatalba lépő Biden arról számolt be a CNN hírtelevíziónak adott interjújában, hogy a járványügyi szakember továbbra is az amerikai allergológiai és fertőző betegségek országos intézetének igazgatója maradna, de emellett felkérte, hogy legyen az egészségügyi főtanácsadója, illetve tagja az új kormányzat "Covid-csapatának".

Joe Biden kijelentette, hogy be fogja magát oltatni az új típusú koronavírus elleni vakcinával, amikor Fauci azt mondja neki, hogy az biztonságos, és "örömmel" sort kerítene erre a nyilvánosság előtt a közbizalom erősítésének érdekében. Hasonlóan nyilatkozott korábban három volt amerikai elnök, Bill Clinton, George W. Bush és Barack Obama is.

Biden emellett elmondta, beiktatásakor arra fogja kérni az amerikaiakat, hogy onnantól kezdve száz napon át viseljenek védőmaszkot a közterületeken, mivel ez jelentősen visszaszorítaná a járvány terjedésének ütemét. Eközben Gavin Newsom, Kalifornia demokratapárti kormányzója bejelentette, hogy egy-két napon belül szigorú korlátozásokat vezetnek be a több mint 40 milliós lakosságú állam legnagyobb részében. Az egyes régiókra vonatkozó pontos intézkedéseket a kórházak intenzív osztályainak szabad kapacitásai alapján határozzák meg.

A friss tájékoztatás szerint az érintett régiókban bezárják egyebek mellett a bárokat, illetve a nem létfontosságú üzleteket és szolgáltatásokat, az éttermekben pedig csak elvitelre lehet majd rendelni. Emellett a lakhely elhagyására és a gyülekezésre is korlátozások fognak vonatkozni.

"Ha nem lépünk most, akkor túlterheltté válik az egészségügyi rendszerünk" - mondta.

A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem legfrissebb tájékoztatása szerint csütörtökön több mint 210 ezer újonnan igazolt koronavírus-fertőzöttet és 2900 halálos áldozatot regisztráltak az Egyesült Államokban, ami mindkét adatot illetően új rekordnak számít a járvány kezdete óta. A világon a legtöbb fertőzöttet és halálos áldozatot az Egyesült Államokból jelentették.

(MTI)