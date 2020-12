Külföld :: 2020. december 10. 13:08 ::

Iráni elnök: Trump egy tanulatlan üzletember

Donald Trumpnak több hattyúdala is van: szankciót rendelt el az iráni Ál-Musztáfá Nemzetközi Egyetemre és Teherán jemeni nagykövetére. Irán nem sokáig késlekedett, mert még aznap szankciót rendelt el az Egyesült Államok jemeni (Ádenben székelő) nagykövetére. Az amerikai szankciókkal sújtott jemeni nagykövet „köszönetet” mondott a „szerencsejátékos Trumpnak”, míg Hászán Roháni iráni elnök „tanulatlan üzletembernek” nevezte az amerikai elnököt – írja a mehrnews.com és az al-monitor.com hírportál.



Hászán Roháni iráni elnök (fotó: Reuters)

Donald Trump leköszönő amerikai elnök még hivatali idejének utolsó heteiben is igyekszik mindent megtenni Izrael érdekében, illetve Irán ellenében. A gazdasági, kereskedelmi és diplomáciai életnek már szinte nincs olyan szeglete, ahol Trump ne sújtaná újabb és újabb szankciókkal Teheránt. Az amerikai elnök két nappal ezelőtt például a sí’iták szent városában, Komban működő, leginkább külföldi teológiai hallgatók oktatására szakosodott Al-Musztáfá Nemzetközi Egyetem ellen foganatosított szankciókat.



Hászán Irlu, Irán jemeni nagykövete (fotó: MNA)

Trump szankciózó bosszúja nem kerülte el Hászán Irlut, a Jemenben akkreditált iráni nagykövetet sem. Irlu nagykövet „bűne” persze az (azon kívül, hogy iráni), hogy megbízólevelét Szaná’ában, Jemen fővárosában a Washingtonnal, Izraellel és Szaúd-Arábiával hadilábon álló sí’ita-zejdita húszik elnökének nyújtotta át. Hászán Irlu iráni nagykövet kedden a Twitteren így válaszolt a szankciózó Trumpnak:

Köszönet a szerencsejátékos Trumpnak, aki elnökségének utolsó napjaiban is ragaszkodik ahhoz, hogy az Egyesült Államok kormánya az igazi arcát mutassa. Természetesen a szankciók és a mártíromság nem rettent el bennünket attól a céltól, hogy megszabadítsuk a térség nemzeteit a cionizmustól és az Egyesült Államoktól. Ellenkezőleg, mi büszkék vagyunk erre.

Teheránban nem sokáig vártak a válaszlépéssel, mert még az Irán jemeni nagykövetére elrendelt amerikai szankció napján, tehát december 8-án, az Iráni Külügyminisztérium is bejelentette: december 9-től kezdve szankciókat rendel el Christopher Henzelre, az Amerikai Egyesült Államok Jemenben akkreditált nagykövetére. Teherán azzal indokolta a lépést, hogy az amerikai politika végrehajtójaként Christopher Henzelt felelősség terheli ártatlan civilek tömeges haláláért a jemeni polgárháborúban, miután Washington felfegyverzi, gazdasági és politikai támogatást nyújt a jemeni népet nyomorgató koalíciónak. (A Szaúd-Arábia vezette, Amerika által is támogatott arab katonai koalíció légiereje többi között rendszeres támadásokat hajt végre kórházak és iskolák ellen is Jemen húszik ellenőrizte részein – H. J.)



Hászán Irlu csiripelése Trump ellene irányuló szankciójáról

Az Iráni Külügyminisztérium közölte: Christopher Henzel amerikai nagykövetre december 9-től kezdve hatályos a Teherán által kezdeményezett szankció, amelynek értelmében ekkortól a térség minden illetékes hatósága megteheti vele szemben a törvénynek megfelelő intézkedéseket.



Christopher Henzel amerikai nagykövet átnyújtja megbízólevelét Ábed-Rábbo Mánszúr Hádi (Ádenben székelő) jemeni elnöknek 2019 májusában (fotó: 26septnews.net)

Hászán Roháni iráni elnök is megszólalt Trump kapuzárás előtti, kétségbeesett Irán-ellenes szankciózgatásáról, illetve a nagyhatalmak és Irán között 2015-ben létrejött, s Washington által 2018-ben egyoldalúan fölmondott nukleáris egyezményről. A perzsa elnök szerint csupán jóakarat, s nem pedig bárminemű újabb tárgyalás szükséges az egyezmény újbóli tiszteletben tartásához. Roháni a leköszönő amerikai elnököt a „a nukleáris egyezményt felmondó, tanulatlan üzletembernek” nevezte. A januárban hivatalba lépő Joe Bindennel kapcsolatban pedig azt mondta, hogy neki csak maga elé kell venni a dokumentumot, és alá kell írni” azért, hogy Amerika ismét tiszteletben tartsa az egyezményt.

H. J. – Kuruc.info