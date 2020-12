Külföld :: 2020. december 16. 14:54 ::

Irán Biden részéről sem számít semmi jóra

Örömét fejezte ki szerdán az iráni elnök amiatt, hogy Donald Trump távozik hivatalából, Haszan Róháni terroristának és a legtörvényszegőbb amerikai elnöknek nevezte őt.

"Nem vagyunk túl boldogok Biden érkezte miatt sem, mindenesetre örülünk Trump távozásának" - szögezte le Haszan Róháni a kormányülésen, amelyet az állami média is közvetített.

Az elnök szerint az amerikai elnökök közül Trump volt a leginkább törvényszegő. Ismét felrótta neki, hogy a Teheránra kirótt szankciók a koronavírus elleni vakcina beszerzését is megnehezítik.

Jóllehet Washington leszögezte, hogy a gyógyszerek és a humanitárius áruk kivételt képeznek a síita állam ellen visszaállított szankciók alól, Teherán többször hangoztatta, hogy a büntetőintézkedések - amelyek nyomán a külföldi vállalatok és bankok nem szívesen kötnek üzletet Teheránnal - gondot jelentenek a vakcina és egészségügyi felszerelések beszerzésében.

"Az amerikai nép a törvényességre és a nemzetközi egyezmények iránti elkötelezettségre szavazott. (...) A mi célunk a stabilitás, a biztonság és a béke, és konstruktívan akarunk együttműködni a többi országgal. Az amerikaiak választhatják az együttműködést is" - jelentette ki Róháni.

Az IRNA iráni állami hírügynökség tájékoztatása szerint eközben szerdán Ali Hamenei, az ország legfőbb vallási és politikai vezetője találkozott a Kászim Szulejmáni tábornok halálának egyéves évfordulójára tervezett megemlékezés szervezőivel. Korábban az iráni sajtóban találgatások voltak az ország élén 1989 óta álló 81 éves Hamenei egészségi állapotáról, miután egy ideig nem jelent meg a nyilvánosság előtt.

A találkozón Hamenei is kitért az amerikai elnökválasztásra, és leszögezte: nem vár változást Washington Iránt érintő politikájában Trump távozásával sem.

"Az Iránnal kapcsolatos ellenséges magatartás nem Trump Amerikájával kezdődött, és nem is vele ér véget. Obama is ártott (...) az iráni népnek" - mondta az ajatollah, aki név szerint említette Franciaországot, Németországot és az Egyesült Királyságot is, mint olyan országokat, amelyek bűnt követtek el hazája ellen.

Az Egyesült Államok által Iránra kirótt szankciók kapcsán hangsúlyozta: Teherán egyedül nem tudta őket visszavonatni, együttműködésre van szükség a megszüntetésükhöz.

Az Egyesült Államok január 3-án likvidálta Szulejmánit, az iráni Forradalmi Gárda Kudsz nevű különleges egységének parancsnokát a bagdadi nemzetközi repülőtér közelében. A tábornok meggyilkolását Irán azzal torolta meg, hogy rakétatámadást intézett két iraki támaszpont ellen. A csapásban egyetlen amerikai katona sem halt meg, de többen agysérülést szenvedtek.

(MTI)