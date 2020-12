Külföld :: 2020. december 22. 11:21 ::

Palesztinokat kővel dobáló zsidó telepes lelte halálát a megszállt Ciszjordániában

Ciszjordánia egyik, szélsőséges vallásosok lakta zsidó települése közelében tizenéves fiatalok kővel dobálták az arra elhaladó palesztin gépjárműveket, mire bejelentésre a helyszínre érkezett a rendőrség. A kődobálók autóba ültek, s nagy sebességgel igyekeztek elinalni a tett színhelyéről, de a rendőrök utánuk iramodtak, és megállásra szólították fel őket. Továbbhajtottak, de végül az út menti korlátot átszakítva a sziklás talajon kötöttek ki. Az egyik szélsőséges zsidó életét vesztette, négy társa megsérült – írja a Jiszráél Há-Jom.



Áhuvijá Szándák - aki másnak vermet ásott

Ha a szülőföldjüket a fokozatos zsidó kisajátítástól megvédeni próbáló palesztin fiatalok kővel dobálják a megszálló, állig felfegyverzett izraeli katonákat vagy zsidó telepeseket, az utóbbiak nyugodtan agyonlőhetik, súlyosan megsebesíthetik őket. Ilyenkor a megszállók senkinek nem tartoznak elszámolással, Izraelben nemzeti hősökként tartják őket számon. Csakhogy tegnap a déli órákban a megszállt Ciszjordániában eddig példátlan esemény történt: Bát ’Ájin nevű zsidó településen élő vallásos fiatalok lesből kőzáport zúdítottak a településük melletti úton elhaladó palesztin gépjárművekre (Nem nehéz megkülönböztetni őket egymástól, mert a zsidó telepesek autóinak rendszámtáblája sárga, míg a palesztinoké kék – H. J.)



Áhuvijá Szándák kődobáló a Káh-mozgalom polójában

Az arab családi nevű (Szándák) és kinézetű Áhuvijá Szándák nevű, 17 éves zsidó fiatal a fentebb említett Bát ’Ájin nevű zsidó település közelében társaival együtt a déli órákban kővel dobálta az úton elhaladó palesztin gépjárműveket. A megdobált palesztinok értesítették az izraeli rendőrséget, mire a kődobáló zsidó fiatalok gyorsan autóba ültek, és igyekeztek eltűnni a helyszínről. A rendőrök beazonosították a menekülőket, s megállásra szólították fel őket, ám a jármű vezetője nem tett eleget a felszólításnak, hanem nagy sebességgel igyekezett kereket oldani. A rendőrautó üldözőbe vette őket, s az egyik elágazásnál a gépjárművük lesodródott az útról, és a sziklás talajon felfordult. A helyszínre érkező mentők megállapították a 17 éves Áhuvijá Szándák halálát, míg az autóban ülő további négy, 17-18 éves fiatalt sérülten kórházba szállították.



Az út menti sziklás talajon kikötött autó

A rendőrségi üldözés során életét veszített zsidó fiatalról később azt is megírták a hírportálok, hogy a megszállt területen működő egyik talmudiskola növendéke volt, több illegális zsidó előtelepülés kiépítésében is serényen munkálkodott. Amint az egyik mellékelt fényképen is látható, a zsidó fiatal egyben a palesztinok és más nem zsidó népek Nagy-Izrael területéről történő deportálását zászlajára tűző, Méir Káháná rabbi alapította Káh-mozgalom híve is volt. (A mozgalom logója a sárga Dávid-csillagban ökölbe szorított kéz.) Amint az várható volt, Izraelben és a megszállt területeken zsidók már ma este tüntettek a rendőrség „túlkapása” ellen.

H. J. – Kuruc.info