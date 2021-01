Külföld :: 2021. január 8. 23:14 ::

Újra ütik az impeachmentvasat demokraták, ezzel Trumpot a jövőbeli indulástól is eltiltanák - néhány republikánus is melléjük állhat, de még messze a kétharmad

Az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnökével, Mark Milleyvel egyeztetett Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke pénteken.

Pelosi az egyeztetést a szükséges elővigyázatossággal indokolta, szavai szerint erre azért volt szükség, nehogy Donald Trump amerikai elnök "háborút robbantson ki, vagy nukleáris csapást rendeljen elnöksége utolsó 12 napjában."



Trump atombombáival fenyegetőzve dobnának Trumpra impeachmentatomot

Pelosi pénteken levélben tájékoztatta a demokrata párti képviselőket, hogy Milleyvel megvitatta, milyen eszközök állnak rendelkezésre Trump ellenőrzésére.

A lehető legveszélyesebbé vált a helyzet, és minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy megvédjük az amerikai népet az országunk és demokráciánk elleni "tébolyodott elnöki támadástól" - írta a házelnök.

Pelosi közölte: Mike Pence alelnök egyelőre nem jelzett semmit arra vonatkozóan, hogy kezdeményezi-e az amerikai alkotmány 25. kiegészítése értelmében Trump eltávolítását, amiért "lázadást szított és továbbra is veszélyt jelent". Hozzátette ugyanakkor: még reménykednek abban, hogy Pence hamarosan pozitív választ ad erre vonatkozó felhívásukra.

A vezérkari főnökök egyesített bizottsága elnökének hivatala szerint Pelosi kezdeményezte az egyeztetést, és Milley választ adott valamennyi kérdésre a nukleáris csapás elrendeléséhez szükséges parancsnoki láncolattal kapcsolatban.

A demokraták alig várják az impeachmentet, de néhány republikánus is fontolóra veheti

Az amerikai kongresszus demokrata párti képviselői felkészültek arra, hogy alkotmányos felelősségre vonási eljárással (impeachment) távolítsák el hivatalából Donald Trump amerikai elnököt, akinek hívei megostromolták a washingtoni Capitolium épületét - közölte Katherine Clark demokrata párti házelnökhelyettes pénteken.

"Donald Trumpot el kell távolítani hivatalából, és minden rendelkezésünkre álló eszközzel ezen leszünk demokráciánk védelme érdekében" - jelentette ki Clark. Amennyiben Mike Pence alelnök nem kezdeményezi Trump eltávolítását az amerikai alkotmány 25. kiegészítése értelmében, úgy mi fogjuk kezdeményezni azt - tette hozzá.

Hangsúlyozta: egyelőre várnak még, hogy Pence az impeachmenteljárással esetleg mégis a gyorsabb utat választja, ugyanis az amerikai alkotmány 25. kiegészítése alapján az alelnök a kabinet többségi szavazatával kinyilváníthatja, hogy az elnök nem képes többé ellátni hivatalát.

Clark szerint az impeachmentről már a következő héten szavazhatnak a képviselőházban.

(Sikeres eljárás esetén a jövőbeli tisztségviseléstől is el lehet tiltani, tehát nem feltétlen rövid távú játszmáról van szó - a szerk.) A demokrata többségi képviselőházban szinte biztosan meglenne a többség az impeachmenteljárás megindításához. A szenátusban azonban kétharmados hozzájárulásra és ezzel republikánus szenátorok támogatására volna szükség a hivatalban lévő elnök elmozdításához.

Ben Sasse nebraskai republikánus szenátor a CBS hírtelevíziónak nyilatkozva jelezte, hogy "mindenképpen fontolóra veszi" az impeachmentet.

"Az elnök semmibe vette hivatali esküjét" - hangsúlyozta. Elítélte Trumpot, amiért - mint utalt rá - az amerikai törvényhozás épülete ellen uszította a tömeget.

Még a decemberben lemondott régi Trump-szövetséges William Barr igazságügyi miniszter is azt mondta szerdán történtekre, hogy árulást követett el Trump és súlyosan megsértette a hivatali kötelességeit, amire felesküdött. Egy ilyen kijelentés erős nyomást helyez a republikánus szenátorokra is, hogy ha eléjük kerül Trump elmozdításának beadványa, akkor hogyan cselekedjenek. (És kérdés persze az is, hogy mi áll érdekükben, egykor megvert és a jövőben győzni kívánó elnökjelölt-aspiránsként. Az általuk nem feltétel nélkül "szeretett" Trumpra ők is riválisként tekintenek, de az érte rajongó milliók elvesztése is kockázat - a szerk.)

A megválasztott elnök, Joe Biden szóvivője ugyanakkor azt nyilatkozta, hogy Biden jelenleg a hivatali teendők átvételére összpontosít és a kongresszusra, illetve Pence-re és Trump-kabinet többi tagjára bízza, hogy belátásuk szerint járjanak el az impeachment, illetve a 25. alkotmánykiegészítés ügyében.

Csütörtökön Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke és Chuck Schumer, a szenátus demokrata frakciójának vezetője szólította fel Pence-t Trump felmentésére hivatalából.

Trump egy nappal azt követően, hogy rendezett átmenet ígért, pénteki nyilatkozatában azt üzente támogatóinak, hogy továbbra is jelentős beleszólásuk lesz az ügyekbe. Pénteki Twitter-üzenetében úgy fogalmazott, hogy annak a csaknem 75 millió embernek, aki rá szavazott "a jövőben is hatalmas hangja lesz". Arról biztosította híveit, hogy semmilyen formában nem fogják őket "méltatlanul, tisztességtelenül" kezelni.

A hivatalban lévő elnök csütörtökön elítélte a bírálói szerint általa szított tüntetéseket.

"Én is fel vagyok háborodva az erőszakon, a törvénytelenségen és a felforduláson" - fogalmazott.

"Elérkezett az ideje a kibékülésnek és gyógyulásnak" - tette hozzá.

Az amerikai elnök emellett rendezett hatalomátadást ígért.

"Egy új kormányt fognak beiktatni január 20-án. Most arra összpontosítok, hogy egy zökkenőmentes és rendezett hatalomátadást biztosítsak" - húzta alá Trump, aki elemzők szerint a republikánusok nyomásának engedve tette nyilatkozatát.

Trump kihagyja Biden beiktatását

Joe Biden megválasztott amerikai elnököt január 20-án iktatják be hivatalába. Trump csaknem 150 éves hagyományokkal szakítva bejelentette, hogy nem vesz részt utódja beiktatási ceremóniáján. Trump jelenléte mindössze a politikai hagyományokat szolgálja, jogi kihatása nincs. Utoljára 1869-ben fordult elő, hogy az akkori elnök, Andrew Johnson nem vett részt utódja beiktatásán.

Szerda este a távozó elnök több száz híve ostromolta meg a Capitoliumot, ahol a kongresszus és a szenátus a Joe Biden megválasztott elnökre eladott elektori szavazatok hitelesítése céljából tartott együttes ülést. A tiltakozókat a nemzeti gárda segítségével távolították el az épületből, az összetűzésben öt ember életét vesztette. Előzőleg Trump beszédet mondott a hívei előtt.

A történtek során ellopták Pelosi laptopját az irodájából - közölte a házelnök irodája.

(MTI - Portfolio nyomán)