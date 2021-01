Külföld, Koronavírus :: 2021. január 13. 11:03 ::

Zárlat mellett is rendkívül magas a fertőzöttek száma az oltási kampányával világelső Izraelben

A zárlat mellett is rendkívül magas az új fertőzöttek száma, de közel kétmillió beoltottal a lakosság arányában továbbra is magasan világelső az oltási kampányát gőzerővel folytató Izrael - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja szerdán.

Egymást követő két napon ismét több mint kilencezer új fertőzöttet azonosítottak Izraelben, ami különösen magasnak számít a 9,3 milliós országban, ahol kedden 127 ezer 768 tesztet végeztek el, amelynek 7,2 százaléka bizonyult pozitívnak.

A fertőzés gyors terjedésében szerepet játszik a brit mutáció izraeli terjedése, amely az új esetek mintegy negyedéért lehet felelős. Továbbra is az ultraortodox településeken mérik a legmagasabb járványügyi adatokat, ahol az országos zárlat előírásainak ellenére tovább működik az oktatási intézmények egy része.

"A betegség nagyon aggasztó hullámában vagyunk" - mondta Juli Edelstein egészségügyi miniszter kedden Asdódban, a koronavírus elleni oltóközpontban.

"A következő napokban látnunk kell a országos zárlat eredményét" - tette hozzá, arra utalva, hogy múlt pénteken szigorított zárlat kezdődött, amelyben csak létfontosságú munkahelyeikre tartva, illetve az élelmiszerboltok és a gyógyszertárak felkeresésére hagyhatják el otthonaikat az ország polgárai.

Az oltási kampányban ezen a héten részben már a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett oltóanyag második dózisát adják be három hét elteltével az először december végén beoltottaknak. Újraoltásuk után egy héttel várhatóan 95 százalékosan védettek lesznek a SARS-CoV-2 vírus okozta betegségekkel szemben.

Izrael továbbra is világelső a beoltottak lakossághoz viszonyított számában, amit a helyi szakértők elsősorban a kiválóan működő, rendelőintézeti hálózattal és naprakész adatokkal rendelkező non profit egészségbiztosító pénztárakkal magyaráznak.

Az ultraortodox rabbik is támogatják az oltások beadását, és ennek nyomán a vallásosok is megjelennek az oltóhelyeken, de az ország mintegy ötödét kitevő arab kisebbség továbbra is bizalmatlan, és számarányánál kevésbe adatja be magának a védőoltást. Szerdáig 1 millió 880 ezer 163 embert oltottak be a vakcina első adagjával, ami a lakosság 21,16 százalékát jelenti.

A koronavírus-járvány kitörése óta a népjóléti hatóságok jelentése szerint 20 százalékkal nőtt Izraelben a veszélyeztetett gyermekek száma, 25 százalékkal emelkedett a családon belüli erőszak miatt lefolytatott vizsgálatok száma és 32 százalékkal nőtt az olyan idősek segélykérelmének a száma, akik korábban nem szorultak támogatásra. A fiatalok helyzete is jelentősen romlott: 21,5 százalékkal nőtt a nehézségekkel küzdő fiatalok száma és 8,4 százalékkal a kábítószer-, alkohol- és szerencsejáték-függőség miatt indított vizsgálódások száma.

Március óta 512 ezer 869-en fertőződtek meg koronavírussal. Jelenleg 78 ezer 215 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium honlapja. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben február óta 3770-en haltak meg. Jelenleg 1760 beteget ápolnak a kórházakban, közülük 1042-en súlyos állapotban vannak, 262 embert kapcsoltak lélegeztetőgépre.

(MTI)