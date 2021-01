Külföld, Videók :: 2021. január 20. 22:08 ::

"Titkos királyság" fenntartásával vádolja Putyint Navalnij (és a vélhetően mögötte álló titkosszolgálatok)

Nem messze a Fekete-tenger partján fekvő Gelendzsik várostól található Vlagyimir Putyin orosz elnök 1,35 milliárd dollár (közel 397 milliárd forint) költségű palotája – állítja az Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus által alapított Korrupcióellenes Alapítvány (FBK) legújabb oknyomozó riportjában. Bár a palotát már 2010-ben Putyinhoz kapcsolta az orosz média, Navalnij csapata részletesen utánajárt a történetnek, összekötötte a pontokat, és részleteket közölt a fényűző ingatlanról.

Pompa, ami csak a cároknak jár

Ez nem egy vidéki nyaraló, nem egy kunyhó, nem is egy rezidencia. Ez egy egész város, mi több, egy királyság – mondja Navalnij a majdnem két óra hosszú videóriportban, melyet egy nappal azután tett közzé az FBK, hogy az ellenzéki politikust harminc napos vizsgálati fogságba helyezték a Matroszkaja Tyisina nevű, moszkvai fogvatartási központban.

Az FBK drónfelvételekkel, tervrajzokkal és beltéri képekkel megtámogatott, hosszas nyomozása betekintést nyújt a Vlagyimir Putyinnak tulajdonított fényűző, mérhetetlen gazdagságról tanúskodó palotába, amelyre Navalnij számításai szerint legalább 1,35 milliárd dollárt, azaz 397,8 milliárd forintot költöttek.

Выглядит как особняк какого-нибудь наркобарона в тропиках. Но нет - это тайный дворец президента России. pic.twitter.com/unfPQIq8SC January 19, 2021

Egyebek közt kiderül, hogy a tengerparti palota és a hozzátartozó környező ingatlan

17,700 hektáron terül el

ami magába foglalja a 68 hektáros, közvetlenül a tengerre néző palota épületét.

Az épülethez egy 7000 hektáros földterület tartozik,

azon belül is egy 740 hektáros szőlőföld.

Az ingatlan területén található

egy helikopterleszálló,

egy földalatti jégkorongpálya

egy templom

egy amfiteátrum

egy üvegház

egy 2500 négyzetméteres teaház

és egy 80 méteres híd.

Íme a földalatti jégcsarnok:

Вы думали про бункерного деда — это шутки такие? НЕТ. Посмотрите, Путин вырыл себе подземный хоккейный дворец размером с пятиэтажный дом pic.twitter.com/Y1dodInSam January 19, 2021

Mindemellett egy alagutat is fúrtak a tengerparti sziklafalba, hogy a rezidenciáról közvetlenül ki lehessen jutni a tengerpartra.

Az ingatlant áthatolhatatlan kerítések veszik körül, saját kikötője van, saját biztonsági szolgálata, saját temploma, saját beléptetési rendszere, repüléstilalmi zóna alá esik, mi több, saját határátkelővel bír. Ez egy különálló állam Oroszországban – mondja Navalnij a videóban.

Íme a "kiszivárgott" alaprajz:

pic.twitter.com/ygqI0hgoQN Это расследование будет стоить Путину 100 млрд. Публикуем архитектурные планы его дворца. Каждое помещение,каждый метр, вплоть до артикулов мебели и расположения розеток. Увы, помешанный на собственной безопасности дедушка, пользоваться им больше не сможет https://t.co/LfyGIN3FMR January 19, 2021

Maga a palotaépület berendezése is a luxusról árulkodik: külön rendelésre készült, átszámítva több millió forintot érő bútorokkal tömték meg. Az FBK 47 darab ülőgarnitúrát számolt össze, melyeknek az értéke egyenkét 1,5-2 millió rubel (6-8 millió forint) között mozog. A rezidenciában található legdrágább asztal értéke pedig 4,1 millió rubelre (16 millió forintra) tehető.

A háromemeletes palotán számos, különböző célokat szolgáló helyiséget alakítottak ki.

Van úszómedence,

törökfürdő,

gyógyfürdő,

olvasószoba,

zeneszoba,

moziszoba,

borospince,

kaszinó,

és a több mint egy tucat vendégszoba mellett egy 260 négyzetméteres fő hálószoba.

ФБК опубликовал двухчасовой фильм о легендарной даче Путина в Геленджике — и доказал, что «самая большая взятка» до сих пор принадлежит президенту. Фонда Навального также показал интерьеры дворца, и слово «роскошные» здесь кажется нищебродским и неуместным pic.twitter.com/zOFDFWRAcd January 19, 2021

Ilja Jasin, Navalnij közeli munkatársa megjegyezte, hogy a tervrajzok alapján van egy vízipipaszoba is, amelyben úgy tűnik, egy rúdtánc színpad is elhelyezésre került.

Мы нашли во дворце Путина очень загадочное помещение. На плане это помещение обозначено как "кальянная", но в нем есть сцена с шестом. Кто-нибудь понимает что это может быть? pic.twitter.com/3aCoqjiI3g January 19, 2021

És itt még mindig nincs vége a listának. A Korrupcióellenes Alapítvány szerint a palotához egy kis kastély, borászati épületek és osztrigafarmok is tartoznak. Ezeket az épületeket is állítólag olyan fényűző elemekkel rendezték be, mint egy 17 millió forintos kávéasztal, egy 250 ezer forintos olasz wc-kefe és egy 370 ezer forintos wc-papírtartó.

Korrupciós hálózaton keresztül vezet az út a palotához

A Fekete-tenger partján épülő luxusingatlanról először még 2010-ben, Szergej Kolesznyikov rántotta le a leplet az akkori orosz elnöknek, Dmitrij Medvegyevnek címzett nyílt levelében. A szentpétervári üzletember tervrajzokat, szerződéseket, és egyéb dokumentumokat hozott nyilvánosságra, azt állítva, hogy az építkezés felett Nyikolaj Samalov üzletember őrködött.

Samalov állítólag még KGB-s korszakából ismeri az orosz elnököt, majd a kilencvenes években bekerült Putyin belső körébe. Az üzletember fia, Kirill egyébként 2014-ben vette el Putyin egyik lányát, amivel üzleti karrierje rohamosan kezdett felfelé ívelni.

Kolesznyikov levelét hatalmas médiabotrány követte, így Nyikolaj Samalov eladta az ingatlant Alekszandr Ponomarenko milliárdos üzletembernek, aki – állítása szerint – egy luxushotelt szándékozott létrehozni az építés alatt álló palotakomplexumból.

Ponomarenko egyébként Putyin régi judós barátja, aki közösen tulajdonolja a moszkvai Seremetyjevo repülőteret Akradij Rotenberggel, az orosz elnök másik régi judós cimborájával.

Navalnijt ezen a repülőtéren vették őrizetbe vasárnap, miután Berlinből hazatért Oroszországba.

Navalnij alapítványa szerint azonban az adás-vétel csak látszat volt: Ponomarenko közlése szerint az ingatlant egy ciprusi offshore cégen keresztül 350 millió dollárért vásárolta meg, de valójában ennek töredékét, 350 ezer dollárt fizetett ki, miközben az ingatlan menedzsmentjét Samalov egyik cége, a Nogota LLC vette át. Idővel azonban Samalov átruházta a menedzsmentet egy másik cégnek, amely látszólag nem kötődik Putyinhoz, de Navalnij csapata összefüggésbe hozta a vállalatot a Kreml három magas rangú tisztségviselőjével.

És ez még csak a jéghegy csúcsa. Az FBK hosszasan taglalja nyomozásában, hogy a palotakomplexum finanszírozását szinte követhetetlen, keszekusza korrupcióshálózat tette lehetővé. Putyin belső körének cégei – köztük az állami Rosznyefty és Transznyefty olajipari vállalatok – öntötték a pénzt a projektbe úgy, hogy különböző bérleti díjakból és kölcsönökből különítettek el összegeket az orosz elnök palotájára.

A Rosznyefty például 1,7 milliárd rubelért (6,8 milliárd forintért) bérelte ki a palota melletti egyik szőlőültetvényt, míg a Transznyefty 4,3 milliárd rubeles (17 milliárd forintos) bérleti szerződést kötött a Binom részvénytársasággal, amelynek a neve alá van hivatalosan bejegyezve a palotaingatlan – állapítja meg Navalnij a videóriportban.

Az FBK tesz egy kis kitérőt, hogy szemléltesse, mennyire bonyolult korrupciós hálózat alakult ki az orosz elnök körül. A tengerparti ingatlan a Binom részvénytársaság neve alatt van regisztrálva, ami azért is meglepő, mert a cég székhelye egy 100 négyzetméteres irodában, Szentpétervár külvárosában található. Ehhez képest a Binom tulajdonában van az oroszországi legdrágább ingatlanok java része, miközben a cég szoros képviselői az Akcept vállalatnak dolgoznak, melyet Putyin másodunokatestvére, Mihail Selomov vezet.

Navalnij szerint ez azért is figyelmet érdemel, mert a korai kétezres években az Akcept a SOGAZ biztosító és a Bank Rosszija több száz millió dollár értékű részvényeihez jutott. Selomov pedig az Akcepten keresztül a Gazprom állami gázvállalat 0,2 százalékát tulajdonolja, 8 milliárd rubel (32 milliárd forint) értékben. Az ebből származó éves osztalék összege eléri az 560 millió rubelt (2,2 milliárd forintot). Annak ellenére, hogy Selomov papíron Oroszország egyik leggazdagabb embere, viszonylag szerény körülmények között él. Navalnij szerit azért, mert a vagyona valójában Putyin pénztárcájának részét képezi.

Az pedig csak hab a tortán, hogy a 7000 hektáros földterület, a Navalnij megmérgezését állítólag végrehajtó orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálathoz (FSZB) tartozik, amely a területet 2068-ig bérbe adta a Binomnak „kutatási, oktatási, illetve vadászati és halászati célokra″. Az orosz ellenzéki szerint ennek célja nem más, minthogy a palota és annak környezetének tulajdonjogától Putyin továbbra is el tudjon határolódni.

Az angol felirattal ellátott, a Putyin palotája: a legnagyobb megvesztegetés története címet viselő videót alább lehet megtekinteni.

(Index nyomán)