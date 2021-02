Külföld :: 2021. február 11. 08:16 ::

Eddig nem látott felvételekkel ecsetelgették a demokraták, hogy mennyire rettegtek az ostrom idején

Eddig még nem látott videókat mutattak be bizonyítékként a demokraták a Donald Trump előző amerikai elnök elleni alkotmányos felelősségre vonási (impeachment-) eljárás szerdai napján, amikor a vád érveinek ismertetésével folytatódott a tárgyalás.

A demokraták lázadás szítása miatt emeltek vádat a korábbi elnök ellen, a Capitolium január 6-ai megtámadása előtt tartott nagygyűlésen mondott gyújtó hangú beszéde miatt, amely után hívei megrohamozták a törvényhozás épületét. Az incidensben öten életüket vesztették, köztük egy rendőr is.

A Capitolium biztonsági kamerái által rögzített felvételeken az látszik, ahogy Mike Pence előző alelnök és családja menekültek a szenátus épületéből, miközben a felsőház tagjai egy folyosón gyűltek össze, és a rendbontók hangosan skandálták Nancy Pelosi demokrata párti házelnök nevét. A demokraták célja, hogy bebizonyítsák, Trump felbujtotta a híveit az ostromra, és ezért a szenátus elítélje.

Stacey Plaskett demokrata párti képviselő szerint például Trump szándékosan a Capitolium megtámadására buzdította támogatóit.

"Felbujtotta az erőszakos csőcseléket a Capitolium megrohamozására, amikor elfogytak az erőszakmentes eszközei a választások eredményének megfordítására" - jelentette ki. A Virgin-szigeteki képviselő közösségi médiás bejegyzések és videók segítségével igyekezett bizonyítani, hogy - amint fogalmazott - "a felkelők úgy vélték, a kötelességüket teljesítik. Teljesítették az elnök parancsát."

Eric Swalwell, az egyik úgynevezett impeachment-menedzser azt ecsetelte a szenátoroknak - ugyancsak eddig nem látott felvételek bemutatásával - hogy mennyire közel kerültek a veszélyhez.

"Azok, akik ezen a napon itt voltak, felidézhetik: a szenátus emeletének elhagyása után egy folyosón haladtak át, hogy biztonságba kerüljenek" - mondta a kaliforniai demokrata képviselő. Hozzátette: "Néhányan önök közül, úgy tudom, hallhatták őket, de a nyilvánosság nagy része nem tudja, milyen közel kerültek önökhöz ezek a zavargók. Csak 58 lépésnyire voltak."

David Cicilline Rhode Island-i képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a korábbi amerikai elnök semmit nem tett a támadás megakadályozása érdekében, ehelyett kizárólag arra koncentrált, hogy késleltesse Joe Biden választási győzelmének hitelesítését.

"Mindannyian tudjuk, hogy Trump elnöknek hatalmában állt megállítani ezeket a támadásokat. Megparancsolhatta volna nekik, hogy távozzanak, de nem tette" - fogalmazott a demokrata politikus.

Az eddig nem látott videók bemutatása után több republikánus szenátor is arról beszélt, hogy bár a felvételek meggyőzők voltak, nem gondolják, hogy az impeachment-menedzserek közvetlenül összefüggésbe hozták az erőszakot a korábbi elnökkel.

Ted Cruz szerint az előadás "erőteljes és érzelmekkel teli" volt, de mindez nem bizonyítja, hogy Trump súlyos bűncselekményeket vagy vétségeket követett el.

"Nagyon sok időt töltöttek a bűnözők által elkövetett szörnyű erőszakos cselekmények bemutatásával, de az elnök szóhasználata közel sem felel meg a felbujtás jogi normájának" - fogalmazott a texasi szenátor.

A szenátus vezetői korábban abban állapodtak meg, hogy az eljárás során a vád és a védelem is 16 órát kap érveinek bemutatására, napi legfeljebb 8 órában. Azaz a demokraták szerdán és csütörtökön, Trump ügyvédei pedig pénteken és szombaton kapnak szót. Később lesz alkalmuk a szenátoroknak kérdéseket is feltenni, és további eljárási szavazások is lehetnek.

Trump elítéléséhez a szenátusban kétharmados többség kell, azonban a testületben 50:50 a republikánusok és a demokraták aránya. Így legalább 17 republikánusnak is támogatnia kellene az elnök elítélését, márpedig a keddi szavazáson is csupán hatan voksoltak az impeachment alkotmányossága mellett.

(MTI)