Forró lett a hangulat az afgán-iráni határon

Lángba borult egy határátkelő az afgán-iráni határon, mert kigyulladt több tucat, üzemanyagot szállító tartálykocsi - közölték szombaton helyi illetékesek.

"200-300, gázolajat és benzint szállító kamion várakozott, és néhányat sikerült megmenteni, de a többségük oda lett" - magyarázta Junusz Kazi Zada, a helyi kereskedelmi kamara illetékese. Hozzátéve, hogy olyan iszonyatos a hőség a helyszínen, hogy egy kilométerre sem lehet megközelíteni. Elmondta azt is, hogy iráni tűzoltók is segítenek megfékezni a lángokat, és légi támogatást is kértek, a többi között az Afganisztánban állomásozó NATO-csapatoktól is. Kazi Zada 50 millió dollárra becsülte a keletkezett kárt.

Herát tartomány kormányzóságának szóvivője arról számolt be, hogy nem tudni mi okozta a tüzet, amely a vámhivatal egyik irodájában keletkezett. A helyi mentők vezetőjének elmondása szerint 17 embert kellett kórházba vinni, többeket súlyos égési sérülésekkel. A Reuters hírügynökség jelentése szerint hatvan ember sérült meg a balesetben.

Vahíd Katali, Herát kormányzója tudatta, hogy a tűz az elektromos hálózatban is kárt tett, ami miatt a tartományi székhely nagyrészén nincs áram.

Az érintett Iszlám Kala-i átkelő Afganisztán egyik legforgalmasabb közúti határátkelőhelye.

(MTI)