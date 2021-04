Külföld :: 2021. április 23. 10:45 ::

Zsidó-palesztin összecsapásokkal telt az éjszaka Jeruzsálemben

Több tucatnyian megsebesültek Jeruzsálemben radikális jobboldali izraeliek és palesztin fiatalok hajnalig tartó összecsapásaiban - jelentette a Walla hírportál pénteken.

A hajnali órákig tartó összecsapásokban a Lahava nevű szélsőjobboldali zsidó nacionalista szervezet több száz fiatal aktivistája "halál az arabokra!" és "Kahane él" kiáltásokkal támadt a jeruzsálemi óváros Damaszkuszi kapujánál gyülekező arab fiatalokra.

A Lahava a szélsőségesen rasszista, arabellenes, és a terror eszközeit is vállaló Meír Kahane rabbi eszméit követi. Kahanét 1990-ben New Yorkban merénylő ölte meg.

A Lahava-csoport mintegy 300 tagja csütörtök este arabellenes szlogeneket skandálva az óváros Damaszkuszi kapujához vonult, ahol a palesztinok már gyülekeztek az ellentüntetésre.

A két tábor kövekkel és üvegekkel dobálta egymást, miközben a rendőrség meglehetősen sikertelenül megpróbálta szétválasztani őket. A biztonságiak vízágyú, könnygáz és villanógránát bevetésével végül feloszlatták a tömeget.

Mind a zsidó, mind az arab randalírozók kukákat gyújtogattak Jeruzsálem több pontján, és lángba borítottak egy buszmegállót is. A Lahava tagjai a rendőröket is kövekkel dobálták. A rendfenntartók közleménye szerint előállítottak több mint 50 erőszakos tiltakozót.

A Vörös Félhold palesztin mentőszolgálata több mint 100 arab sebesültről számolt be péntek reggelig, közülük 22-en kórházi kezelésre szorulnak. Az összetűzésekben húsz rendőr is megsérült, közülük hármat kórházba kellett szállítani.

Miután a rendőri erők megakadályozták, hogy a zsidó szélsőségesek menete elérje az óvárost, több tucat Lahava-aktivista a Mahane Jehuda piacra vonult, ahol megtámadtak több arab munkást. A rendőrök kimentették az egyik boltban menedéket kereső embereket.

Mindkét oldal aktivistái a közösségi médiát használták a mozgósításra a másik oldal korábbi atrocitásait rögzítő felvételek terjesztésével. Csütörtökön olyan videofelvételt is közzétettek, amelyen arab fiatalok Kelet-Jeruzsálemben megtámadtak, kövekkel dobáltak egy autóban ülő zsidót. A sofőr megpróbált gyalog elmenekülni, de többen elkapták és megverték, majd a földön fekve rugdosták, és kocsiját később felgyújtották. A rendőrség közölte, hogy kórházba került, de állapotáról nem közöltek részleteket.

Jeruzsálem belvárosában már napok óta voltak kisebb összetűzések, a ramadán muzulmán böjti hónap idején általában súlyosabban szoktak feltámadni a nacionalista ellenségeskedések.

Szerdán is voltak összetűzések a zsidó és az arab fiatalok között, és a Lahava ennek nyomán hirdette meg csütörtök estére a "nemzeti becsület napját" a palesztinok ellen a The Times of Israel című, angol nyelvű hírportál szerint.

(MTI nyomán)