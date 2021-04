A Palesztin Nemzeti Hatóság területén a tervek szerint 2021. július 31-én kerül sor az elnökválasztásra, de még ennek előtte, május 22-én választják meg a Palesztin Nemzeti Tanácsot. A Palesztin Nemzeti Hatóság elnökét nemzetközi felügyelet mellett három helyen, a megszállt Ciszjordániában, a megszállt Kelet-Jeruzsálemben, illetve a világ legnagyobb gyűjtőtáborában, a Gázai övezet területén választják meg. Izrael valószínűleg nem engedélyezi, hogy a palesztinok a megszállt, pontosabban annektált Kelet-Jeruzsálemben is az urnákhoz járuljanak. A jelenlegi elnököt, Mahmúd ’Abbászt első ízben 2005 januárjában, a 2004 novemberében gyanús körülmények között elhunyt Jasszer Arafat utódjaként választották meg a Palesztin Nemzeti Hatóság elnökének.

Mahmúd ’Abbász (más néven: Ábu Mázen) olyan közel-keleti térségi és nemzetközi helyzetben kívánja ismét megmérettetni magát a július végi elnökválasztáson, amikor egyre távolabb kerül a palesztin állam megalakításának lehetősége. Politikai, stratégiai és gazdasági érdekeik szem előtt tartása következtében a palesztin népet magára hagyták, elárulták a „testvéri” arab országok és a megszállt palesztin területeket telepítéssel egyre inkább elzsidósító, a ENSZ-határozatoknak és nemzetközi jognak fittyet hányó Izrael támogatására felsorakozott egykori és jelenlegi szocialista országok. Az igazság az, hogy így viselkedik Oroszország is, amely csak akkor támogat egy-egy arab országot (például Szíriát), amikor azt a katonapolitikai érdekei megkívánják.

Mahmúd ’Abbász elnökletével Rámalláh városában, április 19-én ilyen légkörben és hangulatban ülésezett a Palesztin Felszabadítási Mozgalom (arab rövidítése: الفتح - El-Fatah) Központi Bizottsága. A Központi Bizottság képviselőjeként az ülésen jelen volt a legendás ’Abbász Zaki (más néven: Ábu Más’ál), aki a szervezeten belül az arab országokkal való kapcsolattartás felelőse. A Damaszkuszi Egyetem Jogtudományi Karán diplomázott, korábban a PFSZ-t több arab ország fővárosában diplomataként képviselő, most 79 éves ’Abbász Zaki az ülésen felvetette, hogy üdvözlő táviratot kellene küldeni a megalakításának 100. évfordulóját ünneplő Kínai Kommunista Pártnak.

A titokban készült hangfelvételen jól hallható, amint ’Abbász Zaki fölvetésének hallatára Mahmúd ’Abbász elvesztette a türelmét, és igen nyers szavakkal torkollta le a veterán palesztin politikust:

Micsoda?! A minket magunkra hagyó Kínának? A nővérük pi…ját a kínaiaknak! De a nővérük pi…ját az oroszoknak is! A nővérük pi…ját az amerikaiaknak is! De a nővérük pi…ját minden arabnak is! (Pontosabban: a palesztinai arabokat sorsukra hagyó „testvéri” arab országoknak – H. J.)