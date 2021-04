Külföld :: 2021. április 27. 10:55 ::

Egy ausztrál államtitkár szerint "harci dobok szólnak" az indiai-csendes-óceáni térségben

Mike Pezzullo ausztrál belügyi államtitkár a vezérkari főnökséghez intézett üzenetben figyelmeztetett: "harci dobok" szólnak a növekvő feszültségek közepette az indiai-csendes-óceáni térségben - erről számoltak be kedden helyi médiaforrások.

Az AAP ausztrál hírügynökség és egyéb helyi médiaforrások szerint Pezzullo ezeket a megjegyzéseket abban az üzenetben tette, amelyet az ausztrál és az új-zélandi hadsereg első világháborús közös egységének (ANZAC) április 25-i emléknapja alkalmából intézett az ausztrál vezérkari főnökséghez.

"Az örökös feszültség és rettegés világában harci dobok szólnak - néha halkan és távolról, máskor pedig hangosabban és közelebből" - fogalmazott az államtitkár. "Ma, amikor a szabad országok ismét hallják a harci dobolást, aggodalommal tekintenek arra, hogy olyan ügyek is katonai kérdésekké válnak, amelyekről az elmúlt évekig nem gondolták volna, hogy hozzájárulhatnak egy háború kirobbanásához" - vélekedett.

"Szüntelenül keressük továbbra is az esélyt a békére, miközben felkészítjük magunkat a háború átkával szemben" - tette hozzá.

Ausztrália és Kína között növekszik a feszültség kereskedelmi kérdések és Kína Tajvannal kapcsolatos álláspontja miatt. Az önálló kormányzással bíró szigetet Kína saját részének tekinti. Az elmúlt időszakban rendszeresen megjelentek kínai repülőgépek Tajvan légterében, a feszültséget ezenkívül fokozza a kínai katonai létesítmények építése is a Dél-kínai-tengeren.

Peter Dutton ausztrál védelmi miniszter óva intett attól, hogy konfliktus alakuljon ki Kínával Tajvan miatt.

Karen Andrews belügyminiszter a Nine News Australia nevű hírszolgáltatónak Pezzullo megjegyzéseivel kapcsolatban azt mondta: tudatában van a térségbeli fenyegetéseknek, de nem aggodalmaskodik miattuk.

Pezzullót bírálatok is érték megjegyzései miatt. Mark McGowan, Nyugat-Ausztrália kormányfője az államtitkár hangnemét kifogásolta, és úgy vélekedett: teljes mértékben szükségtelenek a hasonló megjegyzések - erről számolt be a The Guardian. Bill Shorten, a Munkáspárt (ALP) törvényhozója szerint a Pezzullo által használt nyelvezet "gyújtó hatású" volt, "túlságosan izgatott".

(MTI)