Külföld, Koronavírus :: 2021. április 30. 21:47 ::

Brüsszeli bíróság: jogellenesen záratta be az éttermeket és kávéházakat a belga belügyminiszter

Jogellenesnek ítélte a koronavírus-járvány visszaszorítására Belgiumban október 28-án bevezetett rendkívüli intézkedést a kávéházak és az éttermek bezárásáról első fokon hozott ítéletében az ügyben eljáró brüsszeli bíróság, a belga kormánynak 30 nap áll rendelkezésére, hogy megfeleljen a határozatnak - közölte a belga sajtó pénteken.

A vendéglátóipar több tucat képviselője által indított perben a bíróság megállapította azt is, hogy Annelies Verlinden belga belügyminiszternek nem volt felhatalmazása az intézkedés meghozatalára, továbbá nem volt joga büntetést kiróni azok be nem tartása esetén. A belga államot továbbá azzal is vádolják, hogy az intézkedések meghozatala előtt nem tartott konzultációt, megsértve ezzel az egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség alkotmányos alapelveit - közölték.

A bírság 30 napos határidőt szabott a belga kormánynak, hogy megtegye a szükséges intézkedéseket a jogellenes állapot megszüntetésére. Ha a belga állam intézkedései nem felelnek meg az ítéletnek, akár 250 ezer eurós (mintegy 900 millió forint) bírság megfizetésére számíthat.

A belga kormány a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedések némelyikének fokozatos feloldását jelentette be egy héttel ezelőtt. Egyebek mellett a kávézók és az éttermek május 8-tól újra megnyithatják teraszaikat.

Az illetékes belga közegészségügyi hatóság arról számolt be pénteken, hogy minden járványügyi mutató csökkenő tendenciát mutat Belgiumban.

A tájékoztatás szerint az elmúlt hét nap adatait tekintve átlagosan naponta 3310 ember esetében lett pozitív a koronavírus-teszt a hét elején feljegyzett 3540-hez képest, továbbá nyolc százalékkal marad el a múlt pénteken feljegyzett adatoktól. A belga kórházakba átlagosan naponta közel 201 koronavírusos beteget szállítottak, ez 16 százalékkal alacsonyabb az előző hétnapos időszakhoz képest. Kórházban az előző héthez képest 7 százalékkal kevesebb, jelenleg 2779 embert kezelnek koronavírussal, közülük 862 esetében kell intenzív ellátást biztosítani. Ez az adat 5 százalékkal marad el az előz hét számaitól. Naponta átlagosan 39 ember halt meg a vírus következtében, 1,1 százalékkal kevesebben, mint egy hete.

A járvány kezdete óta 986 622 ember szervezetében mutatták koronavírust, és 24 185-en haltak meg a vírus okozta betegség szövődményeiben.

Beszámoltak arról is, hogy tíz felnőttből több mint három (31,1 százalék) már megkapta legalább az első koronavírus elleni oltást Belgiumban. Ez 2 855 634 embert jelent. Közülük 779 103-en vannak azok, aki már az oltóanyag második adagját is megkapták. Ezzel a belga felnőtt lakosság 8,5 százaléka számít védettnek.

(MTI)