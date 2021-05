Külföld :: 2021. május 10. 17:25 ::

Paprikaspray-t vásárol dolgozóinak a Román Posta

Többé már nem lesznek teljesen védtelenek a postások az utcán: a Román Posta vezetősége úgy döntött, fegyvert is ad a kezükbe az egyenruha mellé: paprikaspray vásárlására írtak ki közbeszerzési eljárást - adja hírül a Főtér.ro.



A cég 17 500 spray-t kíván beszerezni, amire összesen 245 000 lejt (kb. 18,5 millió Ft) szán. A meghirdetett cél természetesen az, hogy egyes postai alkalmazottak számára önvédelmi eszközként szolgáljanak.

A paramétereket is aprólékosan megadták: 50 milliliteres kiszerelésben kérik a paprikaspray-t, és tartalmaznia kell csípőspaprika-kivonatot és citromsavat is. A kifújt sugárnak pedig legalább három méter hosszúnak kell lennie, hogy még kellő távolságban tartsa az esetleges támadókat.

A Román Posta még ma is az egyik legnagyobb állami cég, annak ellenére, hogy a csomagküldő szolgálatok kemény konkurenciát jelentenek számára. Tavaly egymilliárd lejes üzleti forgalmat bonyolított, nagyjából 5600 postahivatalt üzemeltet. Emellett több mint 24 500 alkalmazottja van, ami azt is jelenti, hogy a beszerzett önvédelmi eszközökből sokan kapnak – hacsak nem az a cél, hogy tartalékban is maradjon belőle.

Az önvédelmi "fegyverek" beszerzése már csak azért is indokolt, mert még mindig a posta kézbesíti a nyugdíjak jelentős részét, és több ízben is érkeztek hírek arról, hogy a nyugdíjkézbesítési időszakban megtámadták a pénzes postásokat.