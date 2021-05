Külföld, Videók :: 2021. május 13. 09:35 ::

"A jók a zsidók, a rosszak az arabok" - így lincselnek sofőrt a tel-avivi utcán a "jók"

Tegnapi hír volt , hogy Amír Ohana belbiztonsági miniszter, Benjámin Netanjahu miniszterelnök bizalmasa és jobbkeze Lodban a rendőrségnek azt mondta: számára világos, hogy egy jó és egy rossz csoport áll egymással szemben, a jók a zsidók, a rosszak az arabok. Lássuk ezt a gyakorlatban, csak egyetlen példán keresztül - és előrebocsátva, hogy ebben a történetben nincsenek csak jók, és nincsenek csak rosszak, bármennyire szeretné ezt elhitetni Izrael és szolgái, mint pl. Szijjártó . Egyik oldalon vannak a négy sikertelen választás után börtönnel fenyegetett Netanjahunak az újabb választás előtti provokációival, kitelepítésekkel és újabb földrablásokkal felhergelt, évtizedek óta elnyomott és kisemmizett, a gázai koncentrációs táborba zárt, elkeseredett és mindenre elszánt palesztinok, akik lőnek és támadnak mindenre, akire és amire tudnak, azzal, amijük van, a másik oldalon pedig a világ egyik legfejlettebb, amerikai pénzen hizlalt, megszálló hadereje - és közben persze rengeteg szenvedő civil, mindkét oldalon...

Megvertek egy férfit Tel-Aviv külvárosában szerdán, mert arabnak nézték a zsidó tüntetők - írja a Guardian nyomán a Telex. Kirángatták az autójából és percekig ütlegelték, mindezt az egyik tévécsatorna élőben közvetítette, ennek ellenére a rendőrség és a mentők csak 15 perccel később értek ki a helyszínre, addigra a férfi eszméletét vesztette.

A megvert férfi súlyos sérüléseket szenvedett, de a kórház közleménye szerint stabil az állapota. A tömegből többen azzal indokolták a lincselést, hogy a férfi közéjük akart hajtani a kocsijával, pedig a felvételek tanúsága szerint valójában ki akarta kerülni a tüntetést. A történteket izraeli politikusok és zsidó vallási vezetők is elítélték.

Az alábbi videón 0:50-től látható a jelenet, de érdemes az egészet megnézni:

Izrael más pontjain is történtek hasonló erőszakos események; arabok és zsidók egyaránt összecsaptak a rendőrökkel, arra is volt példa, hogy arabok vertek meg zsidó járókelőket. A hatóságok közlése szerint közel 400 esetben kellett intézkedniük, több tucat rendőr sérült meg az utcai zavargásokban. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök elfogadhatatlannak nevezte a támadásokat, és kilátásba helyezte, hogy kész katonákat bevetni a rend helyreállítása érdekében.

Hétfő óta több mint ezer rakétát indított el a Hamász a izraeli városokra és az izraeli hadsereg a Gázai övezetben lévő településekre, a támadások csütörtök virradóra is folytatódtak. A nagyrészt civil halottak száma eléri az ötvenet, de a jelek szerint az elmúlt évek legsúlyosabb összecsapása a palesztin és az izraeli erők között nem fejeződik be egyhamar. A felek elhúzódó konfliktusra készülnek, miközben a rakéták mindkét oldalon lakóházakat rombolnak le. A helyzetet bonyolítja, hogy Izraelben és a Palesztin Hatóságnál is politikai válság van, amely további muníciót adhat a háborús helyzethez.