Trudeau nem örült annak, hogy Izraelt terrorista államnak nevezték a tüntetők

Justin Trudeau kanadai miniszterelnök elítélte a a palesztinpárti és Izraellel szolidáris tüntetők közt Montréalban a hét végén kitört erőszakot, valamint a demonstrációkon elhangzott "gyűlöletbeszédet" és "antiszemita megnyilvánulásokat".

Vasárnapi Twitter-üzenetében Trudeau kiállt a békés gyülekezéshez való jog és a szólásszabadság mellett, ám leszögezte azt is, hogy nem tűrik "sem az antiszemitizmust, sem az iszlamofóbiát".

A hét végén Kanada több városában is tüntetéseket tartottak a palesztinok mellett. Montréalban szombaton több ezren gyűltek össze, az emberek Izraelt egyebek közt terrorista államnak nevezték. Vasárnap ugyanitt Izrael mellett is szimpátiatüntetést szerveztek, ám a néhány száz demonstráló és a palesztinpárti tüntetők közt összecsapások törtek ki, az erőszak megfékezésére és a tömeg oszlatására pedig a rendőrség könnygázt is bevetett.

Hatósági források szerint 15 embert letartóztattak, több tucat esetben pedig szabálysértés miatt indítottak eljárást. A montréali rendőrség szóvivője szerint a rendőrökre többször lövéseket adtak le. Három rendőr, illetve egy tüntető könnyebben megsebesült.

Az eseményekre Montréal polgármestere, Valéria Plante is reagált, aki Twitteren közölte, hogy mindenkinek joga van tüntetni, ám nem tűrnek semmiféle intoleranciát és antiszemitizmust. "Montréal a béke városa" - jelentette ki.

(MTI nyomán)