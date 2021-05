„Láttam, hogy a járda melletti park füvén egy meztelen, üvöltöző őrült fekszik. Megkérdeztük, mi baja, miben segíthetünk, mire válaszként elszabadult őrült módjára ránk támadt, földre döntött, s ütött-vert bennünket és a kutyát”, mesélte a kórházban a Jiszráél Há-Jom című újságnak az idős komponista, az 1979-es Eurovíziós Dalfesztivál győztes dala, a Halleluja zeneszerzője (Akkor még nem deviánsok uralták a fesztivált – H. J.). A bolond először a művész feleségére támadt, földre vitte, rugdosta, ököllel ütötte, a fején megsebesítette, aminek következtében sok vért vesztett. A fiatal, életerős, kisportolt testalkatú félkegyelműt végül a járókelők gyűrték le, s fogták le a rendőrség kiérkezéséig.

A térfigyelő biztonsági kamera felvételén az látható, amint a zeneszerző és felesége más-más irányba kezdtek menni, mire a meztelen őrült ekkor a zebrán szabályosan földre rúgta az egyedül maradt asszonyt. Az idős, vesetranszplantált művész ennek láttán visszafutva igyekezett segíteni, de a bolond őt is föllökte, a földön rugdosta, majd a kutyát is fejbe rúgta. Miután a házaspárt és a kutyát jól helybenhagyta, mint aki jól végezte dolgát, imádkozó muszlim módján leborult a zebrán. Ezután jöttek a segítő járókelők, mire az idős művész is fölbátorodott, és belerúgott az ámokfutóba.