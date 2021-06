Külföld, Koronavírus :: 2021. június 2. 20:13 ::

Egy oltással is be lehet utazni Horvátországba szerdától

Szerdától már a koronavírus elleni egy oltással is be lehet utazni Horvátországba - jelentette be Davor Bozinovic horvát belügyminiszter a kabinet szerdai ülésén.

A tárcavezető kiemelte: a Pfizer/BioNTech-, a Moderna- és a Szputnyik V vakcina első dózisának felvételétől legalább 22 napnak kell eltelnie, de nem haladhatja meg a 42 napot, míg az AstraZeneca-féle oltóanyag első adagjától szintén 22 napnak kell eltelnie, de nem haladhatja meg a 84 napot. Az összes többi vakcina esetében csak két dózissal lehet korlátozások nélkül beutazni az országba, a második dózis felvételétől pedig 14 napnak kell eltelnie.

Azok, akiket nem oltottak be, és nem estek át a fertőzésen, a mintavételtől számított 72 óránál nem régebbi negatív PCR- vagy 48 óránál nem régebbi, az EU-által elfogadott antigén gyorsteszt felmutatásával léphetik át a határt.

Továbbá akik rendelkeznek európai digitális igazolvánnyal, hogy felgyorsítsák a határátlépést, feltölthetik adataikat az Enter Croatia honlapra. A beutazáshoz a határon minden esetben regisztrálni kell, kivéve, ha átutazóban van valaki.

Bozinovic elmondta: Horvátország számára nagyon fontos volt, hogy az elsők között vezesse be a digitális igazolás rendszerét.

"Ezzel azt az üzenetet küldtük az európai uniós állampolgárok számára, hogy amennyiben saját országaik biztosítják számukra a digitális igazolást, az idő, amelyet a határon kell tölteniük, nagyon rövid lesz, és gyorsan át tudnak haladni rajta" - húzta alá a tárcavezető.

Jelezte: Horvátországon kívül eddig Bulgária, Csehország, Dánia, Lengyelország, Németország és Görögország kezdte meg június elsejétől a digitális igazolvány kiállítását, de Ausztria és néhány más ország is felkészült már a kiadásukra.

(MTI)