Külföld :: 2021. június 16. 11:55 ::

Ilyen még nem volt: Joe Biden zsidó nagykövetet nevezett ki Izraelbe

Joe Biden amerikai elnök Thomas Richard Nides személyében zsidó nagykövetet nevezett ki az Egyesült Államok Donald Trump által nemrégiben Jeruzsálembe áthelyezett nagykövetségének élére. Az Egyesült Államokbeli székhelyű J Street (Zs utca) nevű liberális, Izraelt támogató csoport tegnap így üdvözölte Thomas Nides kinevezését: „Az elmúlt néhány hét eseményei egyértelművé tették azt, hogy országunknak sürgősen szüksége van egy tapasztalt diplomatára ennek a rendkívül érzékeny és összetett hivatalnak a betöltésére” – írja az aljazeera.com és a haaretz.com.



Thomas Richard Nides (fotó: duluthnewstribune.com)

Joe Biden amerikai elnök, követve republikánus és demokrata hivatali elődeinek nemes hagyományát, Thomas Richard Nides személyében Izrael-barát zsidót nevezett ki az Egyesült Államok jeruzsálemi nagykövetségének élére. Nides a diplomata karrierje előtt banki csődügyletekkel foglalkozó jogász, véresszájú cionista zsidó David Melech Friedmant váltja. Mint ismert, Friedman nagykövet Binjámin Netanjáhu bukott izraeli miniszterelnök zsidótelepítő politikájának elkötelezett támogatója volt.



Thomas Richard Nides, az Egyesült Államok helyettes államtitkára a Globális Vállalkozói Csúcstalálkozón 2012-ben, Dubájban (fotó: State Department)

(Megjegyezzük: a megszállt területeken folytatott zsidótelepítés ügyében a most hivatalba lépő Náftáli Bennett izraeli kormányfő és Thomas R. Nides új amerikai nagykövet a lényeget illetően csak retorikában tér majd el az elődjétől. Az elmúlt években portálunk többször is közölt olyan fényképeket, amelyeken Rámalláhban vagy fél tucat, Donald Trump által a palesztinok nyakára küldött amerikai zsidó „békéltető” tárgyal Mahmúd ’Abbász palesztin elnökkel – H. J.)



Thomas R. Nides (balról), az Egyesült Államok helyettes államtitkára és Muhámmád bin Rásid Ál Maktúm sejk, az Egyesült Arab Emírségek miniszterelnöke Dubájban, 2012-ben (fotó: State Department)

Meglepő módon Thomas Richard Nides, a Jeruzsálembe most kinevezett új amerikai nagykövet is bankár, pontosabban eddig a Morgan Stanley nevű New York-i székhelyű multinacionális vállalat, befektetési bank és pénzügyi szolgáltató vezérigazgatói, majd alelnöki pozícióját töltötte be. Az új amerikai nagykövet édesapja – aki szintén bankár – korábban a Minnesota állambeli Duluth városban a Temple Israel zsinagóga és Duluthi Zsidó Hitközség elnöke volt. Barack Obama elnök 2010-ben helyettes államtitkárrá nevezte ki Thomas Nides-t.

H. J. – Kuruc.info