Ezúttal egy magát nőnek képzelő kreatúrának nem sütött tortát a híres denveri cukrász: megbírságolták, de nem adja fel

Ötszáz dollárra (mintegy 150 ezer forintra) büntetett egy denveri bíróság egy cukrászt, mert nem volt hajlandó születésnapi tortát sütni egy "nemváltó műtéten" átesett nőnek - közölte az AP amerikai hírügynökség szerdán.



Jack Phillips, a derék cukrász (fotó: Reuters/Rick Wilking)

A bíró szerint a cukrász megsértette Colorado állam diszkriminációellenes törvényét.

A "korábban férfi nő" azt kérte, hogy tortája kívül legyen kék, belül pedig rózsaszín, így jelképezve "nemi átalakulását", a cukrász azonban megtagadta a kérést, mondván, hogy nem ért egyet a torta üzenetével.



A képen három férfi látható, de a középen álló nőnek képzeli magát. Ő cirkuszol tortaügyben (fotó: Facebook/Scardina Law)

A cukrászt védő csoport, a Szabadságot Védő Szövetség közölte, hogy fellebbez az ítélet ellen.

A cukrász, Jack Phillips nem először kerül bíróság elé vallásos meggyőződéséből fakadó bátor fellépése miatt (az MTI szexuális meggyőződésről hazudozik, holott a cukrász ügyvédei világosan fogalmaztak: "[He] believes as a matter of religious conviction that sex - the status of being male or female - is given by God, is biologically determined, is not determined by perceptions or feelings, and cannot be chosen or changed."): 2018-ban megtagadta egy homokos pártól, hogy esküvői tortát készítsen nekik.



Ők sem kaptak tortát Jacktől (fotó: AP/David Zalubowski)

Az ügy egészen a legfelsőbb bíróságig jutott, amely nem találta bűnösnek a férfit

(MTI korrigálva)