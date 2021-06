Külföld :: 2021. június 18. 07:14 ::

Három hét után lemondott a legnagyobb észak-írországi kormányzó párt vezetője

Alig három héttel hivatalba lépése után, csütörtök este bejelentette lemondási szándékát Edwin Poots, az észak-írországi felekezetközi koalíciós kormány nagyobbik pártja, a koronahű protestáns Demokratikus Unionista Párt (DUP) vezetője, miután sarkalatos kérdésekben szembekerült a párt belfasti és londoni parlamenti frakcióinak képviselőivel. Poots utódja megválasztásáig ellátja pártvezetői feladatait.

A DUP előző vezetője, Arlene Foster volt észak-írországi miniszterelnök április végén jelentette be, hogy május 28-án lemond a DUP éléről, a héten pedig a kormányfői tisztségből is távozott. Ennek közvetlen előzményeként a DUP számos képviselője - több okból is régóta érlelődő elégedetlenségének kifejezéseként - bizalmatlansági kezdeményezést indított ellene.

A vezetőválasztási versengésből Edwin Poots került ki győztesen. Legfőbb versenytársa Sir Jeffrey Donaldson, a londoni alsóház DUP-frakciójának vezetője volt.

Sir Jeffrey Donaldson sokkal ismertebb politikusa az észak-írországi britpárti protestáns mozgalomnak, mint Poots, 19-17 arányban mégis Edwin Poots nyerte meg az új vezetőről döntő, május 14-én tartott titkos voksolást, amelyen a DUP belfasti és londoni parlamenti képviselőiből összeállított szavazóbizottság tagjai vettek részt.

Az 1971-ben, vagyis éppen ötven éve létrejött DUP történetében Poots mindössze a negyedik vezető a pártot alapító néhai Ian Paisley tiszteletes, az őt követő Peter Robinson és a múlt hónap végén leköszönt Arlene Foster után.

Edwin Poots azonban egyrészt az új észak-írországi miniszterelnök személyének, másrészt az ír nyelv észak-írországi jogi státusának kérdésében rövid idő alatt szintén szembekerült a belfasti törvényhozás és a londoni alsóház DUP-frakcióival.

Poots Paul Givant jelölte a belfasti kormány vezetőjévé, bár ezt a DUP-képviselők nagy többsége ellenezte.

Az ír nyelv észak-írországi státusáról tervezett törvényalkotás rendkívül szövevényes folyamatának ügyében is feloldhatatlanná vált Poots és a DUP-frakciók ellentéte, és a belfasti DUP-pártcsoport hírek szerint viharos csütörtök éjszakai ülése után Poots bejelentette lemondási szándékát.

A DUP az ír sziget egyesítését pártoló britellenes katolikus mozgalom legnagyobb pártjával, a Sinn Féinnel együtt kormányozza Észak-Írországot, olyan egységkormányt alkotva, amely a korábbi évtizedek súlyos felekezeti konfliktusainak idején teljesen elképzelhetetlen lett volna.

A DUP vezetési válsága szakértői vélemények szerint a felekezetközi kormánykoalíciót is megingathatja, bár csütörtök esti közleményében a Sinn Féin úgy fogalmazott, hogy a DUP vezetésének kérdése kizárólag "annak a pártnak" az ügye.

(MTI)