Az amerikai igazságügyi minisztérium több tucatnyi Iránhoz kapcsolható weboldalt foglalt le

Az amerikai igazságügyi minisztérium mintegy három tucatnyi weboldalt foglalt le, amelyek közül sok iráni dezinformációs tevékenységhez kapcsolódik - közölte egy amerikai kormányzati forrás.

Az amerikai lépés részleteiről szóló hivatalos bejelentés várhatóan még kedden megjelenik - tette hozzá a forrás.

Előzőleg több, Iránhoz kötődő weboldalon is megjelentek értesítések arról, hogy oldalaikat az Egyesült Államok kormánya bűnüldözési akció keretében lefoglalta.

Iráni hírügynökségek arról számoltak be, hogy az amerikai kormány művelete olyan Iránhoz kötődő csoportok oldalait is érintette, mint a jemeni kormányellenes húszi mozgalom. Hasonló sorsra jutott az iráni arab nyelvű Alalam TV, az iráni angol nyelvű Press TV, a Lualua TV, egy arab nyelvű bahreini független csatorna, a Nagy-Britanniából sugárzó Lualua TV honlapja is.

Egyes oldalak nem sokkal később ismét működtek, de már új tartománynévvel, domainnel.

Ezek az esetek napokkal azután történtek, hogy egy erősen keményvonalas személyt, a Nyugat heves bírálóját, Ebrahim Raiszit választották Irán új elnökévé, és azt követően, hogy elnapolták az iráni atomalku felélesztését szolgáló bécsi hathatalmi tárgyalásokat.

Tavaly októberben az amerikai ügyészek lefoglaltak egy olyan internetes domain-hálózatot, amelyet szerintük az iráni Forradalmi Gárda arra használt, hogy politikai álhíreket terjesszen világszerte.

Az amerikai igazságügyi minisztérium akkor azt közölte, hogy átvette az ellenőrzést 92 tartománynév felett, amelyeket az Iráni Forradalmi Gárda arra használt, hogy az Egyesült Államok, Európa, a Közel-Kelet és Délkelet-Ázsia olvasói előtt független médiumoknak adják ki magukat.

(MTI)