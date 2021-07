Külföld :: 2021. július 4. 15:55 ::

Iránban újra korlátoznak

A koronavírus nagyon fertőző delta variánsának terjedése miatt Irán nagyobb városaiban újra bevezetnek olyan korlátozásokat, amelyeket korábban megszüntettek a járvány enyhülésének hatására - jelentették be vasárnap hivatalosan.

A járványban tavaly tavasszal Irán egyike volt azon országoknak, ahol a leggyorsabban terjedt a vírus, és mindvégig Irán volt az az ország a Közel-Keleten, amelyet leginkább sújtott a pandémia: 3,2 millióan fertőződtek meg a 84 millió lakosú országban, és a halálos áldozatok száma 84 627 volt vasárnap. Iránban négy hullámot tartottak számon az elmúlt 16 hónapban, és a hatóságok attól tartanak, hogy elkezdődik egy ötödik is.

Az új megfertőződések száma ugyanis a vírus delta változatának megjelenésével az utóbbi hetekben ismét nőni kezdett, július elején kétszer annyi volt már, mint június közepén. Ezért most 275 városban - köztük a fővárosban, Teheránban - újra bevezették, hogy csak a legfontosabb üzletek, szolgáltatók lehetnek nyitva. Ezek a városok a járványügyi szempontból meghatározott narancsszínű vagy vörös zónákba tartoznak. A vörös zónába tartozó városokban utazási tilalom is lesz vasárnaptól.

A tömeges oltás üteme Iránban nagyon lassan halad, eddig a lakosságnak kevesebb mint két százalékát oltották be az Our World in Data nevű globális tudományos statisztikai honlap szerint. Teherán azt közölte, hogy 6,3 millió dózis vakcinát már beadtak. Iránnak egyelőre nincs teljesen jóváhagyott, saját gyártású vakcinája, Sinopharm- és Szputnyik V-vakcinákat szerzett be, de eddig csak kis számban, részben a szegény országokat ellátni hivatott nemzetközi COVAX-program keretében.

(MTI)