Kerül, amibe kerül: Lukasenka a fehérorosz adósság visszafizetésére tett ígéretet Putyinnak

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott keddi, szentpétervári találkozóján ígéretet tett arra, hogy Fehéroroszország visszafizeti tartozását Oroszországnak, "bármibe is kerül".

"Pénzügyileg a helyzet mindig is nehéz volt, de mindig is fontos támogatással bírtunk Oroszország részéről. Igyekszünk teljesíteni pénzügyi kötelezettségeinket, és teljesítjük is őket, bármibe is kerül" - jelentette ki a fehérorosz elnök a találkozón.

A Nyugat által Fehéroroszországgal szemben bevezetett szankciókkal kapcsolatban Lukasenka úgy vélekedett: a Nyugat "az egyéni terrorhoz folyamodott azoknak a fehéroroszoknak az esetében, akik őszintén beszéltek, akik védelmükbe vették a kormányt és az államot". Lukasenka biztosította Putyint afelől, hogy Fehéroroszország "ellenáll a szankcióknak", hozzátéve: "a legfontosabb jelenleg országaink biztonsága".

A Kreml szerint a két elnök egyeztetett arról, hogy összehangolják lépéseiket, válaszul arra, hogy a "Nyugat megpróbálja súlyosbítani a helyzetet Fehéroroszországban". Ezzel kapcsolatban Lukasenka kijelentette: a fehérorosz hatóságok emiatt intézkedéseket hoznak a nyugati finanszírozású civil szervezetekkel és médiával szemben.

Lukasenka úgy fogalmazott: a fehérorosz gazdaság szorosan kötődik az orosz gazdasághoz. Minszk és Moszkva számos együttműködési kapcsolatot megőrzött, Minszk nem szakította meg a kapcsolatot Moszkvával, ahogy tette azt a "déli köztársaság" - jelentette ki a fehérorosz elnök, utalva Ukrajnára. "Ennek köszönhetően képesek voltunk gazdaságilag túlélni eme nehéz időszak közepette" - tette hozzá.

Putyin méltatta a felelősséget, amellyel Minszk visszafizeti tartozását, dacára a koronavírusnak és a szankcióknak, és kiemelte, hogy Fehéroroszországnak ilyen körülmények között is 2,5 százalékkal sikerült csökkentenie államadósságát. "Fehéroroszország gazdasági szempontból stabil és megbízható partner" - jelentette ki. Az orosz államfő felhívta a figyelmet arra: bár a két ország közötti kereskedelmi forgalom tavaly 17 százalékkal csökkent a koronavírus-járvány miatt, az idén már jelentős mértékben, 37 százalékkal nőtt.

A Fehéroroszország és a Nyugat közötti feszültséget kiélezte, hogy a fehérorosz hatóságok május végén leszállásra kényszerítették Minszkben a Ryanair ír légitársaság Athénból Vilniusba tartó járatát, amelyen Raman Prataszevics fehérorosz ellenzéki újságíró-aktivista és orosz barátnője is utazott, akiket őrizetbe vettek. A nemzetközi felháborodást kiváltó eset miatt az Európai Unió és az Egyesült Államok szankciókat vetett ki Fehéroroszországra, és azt ajánlották légitársaságaiknak, hogy kerüljék el a fehérorosz légteret. Az európai uniós tagállamokhoz hasonlóan Ukrajna is légtértilalmi intézkedéseket foganatosított Fehéroroszországgal szemben.

Az EU az emberi jogsértések fokozódása, a civil társadalom, a demokratikus ellenzék és a sajtó brutális elnyomása miatt is vezetett be szankciókat Fehéroroszországgal szemben. A gazdasági korlátozások kiterjednek a fehérorosz kőolaj- és hamuzsírexportra is.

