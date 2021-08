Külföld, Tudomány és technika :: 2021. augusztus 8. 15:10 ::

Nem fog visszaélni az Apple az új pedofilszűrő rendszerével, hiszen megígérte

Tesztelni kezd egy új rendszert az Apple, hogy automatikusan kiszűrje, ha valaki pedofil tartalmat tárol az iPhone-jában vagy iCloud-fiókjában, és szükség esetén értesíti a hatóságokat.

A cég egy pénteki sajtótájékoztatón elmondta, hogy miként működik a rendszere. Ennek értelmében a bűnüldöző szervek adatbázist tartanak fenn azokról a képekről, amelyeket a hatóságok tudomása szerint gyermekek elleni szexuális visszaélés keretében készítettek, és ezeket a képeket úgynevezett numerikus kódokká alakítják, amelyek képesek képazonosításra, de nem képesek annak rekonstruálására.

Az Apple ezzel a lépéssel csatlakozik az olyan technológiai óriáscégekhez, mint a Google vagy a Facebook. Az Apple mindazonáltal közölte, hogy igyekszik egyensúlyozni a biztonság és az adatvédelem között.

Az Apple döntésével kapcsolatban azonban felmerültek adatvédelmi aggályok is. Greg Nojeim, a Center for Democracy and Technology nevű, adatvédelemmel foglalkozó szervezet biztonsági és megfigyelési projektjének társigazgatója szerint az Apple "az ipari szabványú, titkosított üzenetküldő rendszerét megfigyelési és cenzúrainfrastruktúrával váltja fel, ami kiszolgáltatott lesz a lehetséges visszaélésekkel szemben, nem csak az Egyesült Államokban, hanem szerte a világban".

Az Apple honlapján kiemelte, hogy módszerét a felhasználó adatainak védelmét figyelembe véve tervezték meg. A cég hangsúlyozta, hogy az eszköz nem fogja "leolvasni" a felhasználó fényképeit, és a gyermekekről készült ártalmatlan képek nem fognak egyezést mutatni az adatbázisban találhatókkal.

(MTI)