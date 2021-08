Külföld :: 2021. augusztus 10. 09:54 ::

Közös hadgyakorlatot folytat a kínai és az orosz hadsereg

Közös terrorellenes hadgyakorlatot folytat a kínai és az orosz hadsereg a Kína északnyugati részén fekvő Ninghszia-Huj Autonóm Területen, miközben a Kínával szomszédos Afganisztánban az amerikai csapatok kivonulásával bizonytalanná vált a helyzet.

A Hszinhua állami hírügynökség tudósítása szerint a földi és légi hadgyakorlat hétfőn vette kezdetét és péntekig tart majd. A kínai védelmi minisztérium közleménye szerint a gyakorlat célja a két hadsereg terrorellenes együttműködésének erősítése, továbbá a két ország regionális és a nemzetközi béke és biztonság iránti szilárd elhivatottságát hivatott bemutatni.

A Global Times című kínai lap internetes kiadásában hétfő este megjelent cikk szerint ez az első alkalom, hogy a kínai hadsereg más országgal közös gyakorlaton veti be J-20 típusú lopakodó vadászgépeit. A lap által idézett kínai szakértők szerint ez is alátámasztja a két hadsereg közötti kölcsönös bizalmat. A kínai hadsereg ráadásul most először tart közös gyakorlatot külföldi hadsereggel kínai területen a koronavírus-járvány kezdete óta.

Kína és Oroszország között átfogó stratégiai partneri kapcsolat áll fenn, ám hivatalos szövetségben nem állnak egymással. Moszkva és Peking mindazonáltal jellemzően támogatja egymást a két ország érdekeit érintő kérdésekben.

(MTI)