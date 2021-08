Külföld :: 2021. augusztus 13. 19:16 ::

Bezárják a nagykövetségeket, csökkentik a képviseletek létszámát a nyugati országok Afganisztánban

Norvégia és Dánia átmenetileg bezárja afganisztáni nagykövetségét, Németország és Finnország csökkenti diplomáciai képviseletének létszámát, Franciaország pedig ismételten hazatérésre szólította fel Afganisztánban tartózkodó állampolgárait a kormányellenes tálibok előrenyomulása miatt, akik már a főváros felé vonulnak. Az orosz nagykövetség bejelentette, hogy nem készülnek a képviselet személyzetének kimenekítésére.

Norvégia bezárja kabuli nagykövetségét, evakuálja a diplomatákat, a helyi személyzetet és a közvetlen családtagjaikat - jelentette be pénteken Ine Eriksen Soreide norvég külügyminiszter. Oslóban a kormány azt is közölte, hogy a volt vállalkozókat nem menekítik ki a háború sújtotta országból.

Dánia is megerősítette, hogy ideiglenesen bezárják a kabuli diplomáciai képviseletet, de biztonsági okokból nem közölték, hogy mikor. Jeppe Kofod külügyminiszter felszólította az Afganisztánban tartózkodó dánokat, hogy hagyják el az országot.

Szerdán a dán törvényhozás jóváhagyta, hogy menekítsék ki azt a negyvenöt afgánt, akik együttműködtek a dán kormánnyal, és két évig lakhatási engedélyt kapnak Dániában.

Németország a lehető legalacsonyabb szintre csökkenti az afganisztáni diplomáciai személyzetének létszámát a közeli napokban - jelentette be Heiko Maas külügyminiszter. A nagykövetség továbbra is működik majd - tette hozzá.

Maas egyben felszólított minden, még Afganisztánban tartózkodó más német állampolgárt, hogy haladéktalanul hagyja el az országot.

Franciaország is arra szólította fel állampolgárait, hogy minél előbb hagyják el Afganisztánt a romló biztonsági helyzet miatt.

Finnország bejelentette, hogy akár 130 fővel is csökkenti kabuli nagykövetsége létszámát.

A svájci kormány közölte, hogy együttműködési irodájának három munkatársa a lehető leghamarabb elhagyja Kabult.

Spanyolország "a lehető leghamarabb" kimenekíti a spanyol katonáknak dolgozó afgán tolmácsokat - közölte pénteken a spanyol védelmi minisztérium. A tárca elektronikus levelében közölte, hogy a következő napokban esedékes evakuációban részt vesz a belügyi és a külügyi tárca is. Spanyol lapértesülések szerint mintegy ötven tolmácsról van szó.

Oroszország kabuli nagykövetsége nem készül evakuációra, ilyen eshetőséget nem vizsgálnak - közölték a képviseleten a TASZSZ orosz hírügynökséggel az afgán főváros körüli helyzetet kommentálva.

Az olasz külügyminisztérium a tálibok előrenyomulása miatt szoros egyeztetést folytat az Egyesült Államokkal - áll a tárca közleményében. Csütörtökön Ettore Sequi, a római külügyminisztérium főtitkára tárgyalt Wendy Sherman külügyminiszter-helyettessel "a helyzet romlásával számításba jöhető afganisztáni intézkedésekről".

A NATO is mélységesen aggódik a tálib offenzíva okozta erőszak intenzitása miatt, beleértve a polgári személyek elleni támadásokról, célzott gyilkosságokról és más emberi jogsértésekről érkező jelentéseket is - áll Jens Stoltenberg főtitkár közleményében. A táliboknak meg kell érteniük, hogy a nemzetközi közösség nem fogja őket elismerni, ha erővel foglalják el az országot - hangsúlyozta. Hozzátette, hogy a NATO továbbra is támogatja a konfliktus politikai rendezését.

(MTI)