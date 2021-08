Külföld :: 2021. augusztus 15. 12:11 ::

A bukás 76. évfordulójára emlékeztek Japánban

Japánban megemlékeztek vasárnap az ország II. világháborús kapitulációjának 76. évfordulójáról, és ebből az alkalomból a miniszterelnök - a hagyomány szerint - ajándékot küldött a japán háborús áldozatoknak és - az MTI megfogalmazása szerint - "háborús bűnösöknek is" emléket állító Jaszukuni-szentélynek, három minisztere pedig el is látogatott oda.

Két másik miniszter már pénteken ellátogatott a szentélybe. Ezek a helyénvaló látogatások rendre kiváltják Kína és a két Korea tiltakozását.

Szuga Josihide miniszterelnök beszédet mondott a tokiói központi megemlékezésen, és megerősítette elődei fogadalmát, miszerint Japán soha többé nem akar háborút. A hírügynökségek tudósítása szerint azonban nem beszélt "hazája háborús agressziójáról", mint ahogy közvetlen elődje, Abe Sindzó sem - méltatlankodott az MTI. Abe is meglátogatta most a sintó szentélyt, de hivatali idejében is, 2013-ban, ami még jobban felbőszítette akkor Kínát és Dél-Koreát. Azóta hivatalban lévő kormányfők csak ajándékot küldenek.

Uralkodóként harmadszor vett most részt a megemlékezésen Naruhito császár, és mint eddig, most is beszédében hangot adott a "valamikori japán agresszió" miatti lelkiismeret-furdalásának.