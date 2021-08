Külföld :: 2021. augusztus 17. 15:32 ::

A török vezetés pozitívnak látja a tálibok eddigi üzeneteit

Pozitívnak ítéli Törökország azokat az üzeneteket, amelyeket az afganisztáni tálib mozgalom eddig küldött a kabuli hatalomátvétele óta - jelentette ki Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter kedden.

Pozitívan értékeljük a tálibok külföldieknek, diplomáciai képviseleteknek, sőt, a saját népüknek küldött üzeneteit - jelentette ki a török diplomácia vezetője Ammánban a jordániai külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján. Hozzátette: Ankara reméli, hogy e pozitív jelek a tálibok tetteiben is tükröződnek majd.

Cavusoglu azt is elmondta, hogy Ankara továbbra is tárgyalásokat folytat minden afganisztáni szereplővel, beleértve a tálibokat is. "Most az afgánok egyeztetnek egymás közt arról, hogy ki vegyen részt az átmenetben, és milyen jellegű átmeneti kormányzást alakítsanak ki. Meglátjuk, hogyan alakul a helyzet, és majd mindenről egyeztetünk" - mondta a török külügyminiszter.

Cavusoglu szólt arról is, hogy a török állampolgárok és az Afganisztánt elhagyni kívánó külföldiek kimenekítését folytatják majd, amint stabilizálódik a biztonsági helyzet a kabuli repülőtéren.

Ajmán Szafadi jordániai külügyminiszter "nyugtalanítónak" nevezte az afganisztáni fejleményeket, és azt hangsúlyozta, hogy a legfontosabb most az ország stabilitásának biztosítása. Jelezte: bíznak abban, hogy az afgánok képesek lesznek együtt munkálkodni országuk érdekeinek megvédéséért.

(MTI)