2021. augusztus 19. 18:02

A "saját hitelességét leromboló" Biden ma már azt mondja, elkerülhetetlen volt a káosz

Elkerülhetetlen volt a káosz Afganisztánban, miután az Egyesült Államok kivonta a haderejét az ázsiai országból - jelentette ki Joe Biden amerikai elnök egy szerdán rögzített interjúban, amelyből csütörtökön tett közzé újabb részleteket az amerikai ABC televízió.

Arra a kérdésre, hogy lehetett volna-e jobban kezelni az amerikai kivonulást, az elnök nemmel válaszolt. "Nem, nem hiszem, hogy ezt úgy lehetett volna kezelni, hogy utólag mégis visszamegyünk és figyelünk. De hogy meglenne a módja annak, hogy kijövünk káosz nélkül, nem is tudom, ez hogyan történhetett volna meg" - fogalmazott Biden.

Amikor a kabuli Hamid Karzai repülőtéren két nappal ezelőtt készült, sokkoló felvételekről kérdezték, az elnök csak annyit mondott, hogy a fotók "négy-öt nappal ezelőtt készültek". Hozzátette, hogy a képeken látható jelenetek szerinte éppen arra világítottak rá, hogy az Egyesült Államoknak gyorsabban át kell vennie a repülőtér irányítását. "És meg is tettük" - fűzte hozzá.

Biden ismételten kiállt a csapatkivonással kapcsolatos döntése mellett. Azt mondta: választania kellett, hogy még több amerikai katona életét veszélybe sodorja-e, vagy kivonja őket. "Ez egyszerű választás volt, amikor Afganisztán kormánya, a kormány vezetője, repülőgépre száll és elrepül egy másik országba, s amikor azt látjuk, hogy az általunk kiképzett és felszerelt, 300 000 fős afgán haderő éppen összeomlik és a felszerelésüket hátrahagyva távozik. Ez történt" - fogalmazott az elnök.

Biden azzal vette védelmébe a gyors kivonulást, hogy "nem volt egyetértés" a különböző hírszerzési jelentéseket illetően. Ugyanakkor cáfolta azt a The Wall Street Journal című amerikai napilapban korábban megjelent információt, miszerint a legfőbb katonai parancsnokai azt javasolták: ahelyett, hogy minden csapatot kivonnának őszre, hagyjanak 2500 katonát Afganisztánban a béketárgyalások idejére. "Nem, nem javasolták. Ez nem igaz" - fogalmazott az elnök.

A The Wall Street Journal áprilisban arról számolt be, hogy Biden azon döntése, hogy kivonja az összes amerikai katonát Afganisztánból, ellentétes a legfőbb katonai parancsnokok véleményével. A cikk szerint Frank McKenzie tábornok, az Egyesült Államok térségért felelős Középső Parancsnokságának parancsnoka, Austin Scott Miller tábornok, a dél-ázsiai országban állomásozó nemzetközi erők parancsnoka, Mark Milley tábornok, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője és Lloyd Austin védelmi miniszter is azon a véleményen volt, hogy az amerikai csapatok folyamatos jelenléte megőrizné az ország stabilitását.

Az amerikai elnök a nőkkel és a lányokkal kapcsolatos afganisztáni jogsértésekkel és bántalmazásokkal kapcsolatban azt mondta: "nem észszerű" katonai erővel védeni a nők jogait. Ehelyett "diplomáciai és nemzetközi nyomással" kell kényszeríteni az emberi jogok megsértőit, hogy változtassanak a viselkedésükön.

A teljes interjút helyi idő szerint csütörtökön este sugározza az ABC televízió.

Politico: Biden lerombolta a saját hitelességét

Igazmondóként kampányolt Joe Biden, Afganisztán azonban aláásta a hitelességét címmel közölte az amerikai Politico Rich Lowry, a National Review szerkesztőjének publicisztikáját szerdán. Lowry szerint Joe Biden megtette magával, amit az ellenfelei nem tudtak: lerombolta a hitelességét egy jelentős és komoly következményekkel járó ügyben, ami nem fog feledésbe merülni.

Emlékeztetett: Biden védelmébe vette Afganisztán-politikáját, de azonnal cáfolták a helyszínről érkező felejthetetlen és rémisztő képek. A szerző szerint ha az elnök és az Egyesült Államok ki is tud szabadulni ebből a helyzetből, Biden maradandó kárt okozott magának – karrierje szerint nem először – a látványosan rosszul átgondolt szavaival.

Rámutatott: minden elnöknek nélkülözhetetlen szüksége van hitelességre, ráadásul Biden a politikai brandje lényegi részévé tette a kényelmetlen igazságok kimondását. A 2020-as kampányban is azt mondta:

Mindig az igazságot fogom önöknek mondani. Elnökként ez a felelősségem. Ez az amerikai embereknek jár.

Lowry felidézte Biden júliusi 8-i sajtótájékoztatóját, ahol az elmúlt hetek eseményeinek fényében merőben téves helyzetértékelés hangzott el. Az elnök azt mondta, a tálib hatalomátvétel nem elkerülhetetlen, „zéró” párhuzamot lehet vonni Vietnámmal, semmiképpen sem fordulhat elő olyan, hogy egy nagykövetség tetejéről menekítik az embereket, a tálibok képességei nem mérhetőek az afgán hadseregéhez, amelynek tagjai nem fognak egyszerűen elsétálni. Ráadásul Biden vitába szállt egy kérdéssel, amely az afgán kormányzat gyors összeomlására vonatkozó hírszerzési jelentésekre hívta fel a figyelmet.

Biden szavait később képek és videók cáfolták, amelyeken tálib zászlók lengenek Kabulban, tálib harcosok ülnek az elnöki palotában és kétségbeesett afgánok kapaszkodnak egy amerikai repülőbe – emlékeztetett Lowry. A szerző kiemelte azt is, hogy hétfői beszédében Biden csak azt ismerte el, hogy az események gyorsabban történtek, és nem túl meggyőzően ragaszkodott ahhoz, hogy a csapata „minden lehetőségre felkészült”.

Afganisztán – hacsak nem válik sokkal rosszabbá a helyzet – „nem lövi térden” Biden elnökségét Lowry szerint. Az emberek ambivalensen állnak a háborúhoz, és más események is történnek majd – fejtegette. Lowry szerint mindemellett „a Biden hitelességén esett csorba megmarad”.

(MTI - Index nyomán)